Grazie per aver seguito la diretta di questo match del gruppo F. Alle 18 é in programma l'altra sfida del raggruppamento: Portogallo-Germania.17:08

Una vera e propria impresa quella dell'Ungheria. In una Puskas Arena da brividi al gol di Fiola ha risposto Griezmann. La Francia non ha brillato oggi e ha rischiato anche di perdere il match. Malissimo Benzema, sostituito e annebbiato, abbastanza deludente anche Pogba. Pareggio d'oro per l'Ungheria di Marco Rossi, che rimane in corsa prima di affrontare la Germania nell'ultimo match del girone. 17:08

90'+4' Finisce qui. Impresa dell'Ungheria. 1-1 il finale a Budapest, rallenta la Francia di Deschamps.16:56

90'+3' Punizione di Griezmann, Gulacsi respinge in qualche modo, poi viene fischiato fallo su Botka.16:54

90'+3' Kanté si procura un grande calcio di punizione vicino al lato corto destro dell'area di rigore. Francia tutta in area ungherese.16:54

90' Assegnati 4 minuti di recupero. 16:51

87' Sostituzione nella Francia. Si é fatto male Ousmane Dembélé, che lascia il posto Thomas Lemar.16:48

87' Poco al 90'. Poi ci sará recupero. Ungheria rintanata dietro. Francia tutta distesa in avanti.16:47

84' Sostituzione nell'Ungheria. Fuori uno stremato László Kleinheisler, dentro Gergő Lovrencsics.16:47

82' Tolisso dai 20 metri. Para sicuro Gulacsi. Assedio dei francesi.16:45

82' Gulacsi! Grande risposta sul mancino potente e ravvicinato di Mbappé. Grande occasione per la Francia qui.16:42

81' Corner di Griezmann, esce sicuro Gulacsi. Squadre davvero stanche in campo.16:42

79' Entriamo negli ultimi 10 minuti di gioco. Ungheria che prova a respirare e a contenere le avanzate francesi.16:39

76' Fuori anche Paul Pogba e dentro Corentin Tolisso.16:38

76' Due cambi nella Francia. Fuori Karim Benzema e dentro Olivier Giroud.16:37

76' Sostituzione nell'Ungheria. Uno stanchissimo András Schäfer lascia il posto a Tamás Cseri.16:37

74' Occasione Ungheria. Palla a Sallai che dal limite calcia col mancino. Leggermente deviato. Para Lloris.16:37

71' Fallo su Griezmann al limite. Oliver lascia correre, arriva Kanté e calcia a lato.16:33

70' Piccolo break per le due squadre a 20 minuti dal termine. 1-1 e finale tutto da vivere.16:32

69' Si sono rotti gli equilibri ora. Griezmann morbido per Mbappé, che calcia al volo. Palla fuori di poco. Grande scambio qui tra i due.16:30

66' GOL! Ungheria-FRANCIA 1-1. Pareggia Antoine Griezmann. Lancio lungo, Mbappé difende bene la palla e crossa in mezzo. Orban respinge male indietro, arriva Griezmann col mancino e insacca.16:28

65' Punizione tagliata di Sallai, esce bene Lloris. Blocca lui.16:26

62' Ungheria che fatica a tenere palla in avanti. Pubblico strepitoso sugli spalti, Francia che cerca sempre spazio per colpire.16:23

59' Occasione Francia. Subito DEMBELE. Spunto a destra e gran tiro da appena dentro l'area. Palo pieno.16:20

57' Prima sostituzione nella Francia. Fuori Adrien Rabiot, dentro Ousmane Dembélé.16:18

55' 10 nella ripresa. Francia che fatica a svoltare. Ungheria tutta dietro.16:17

52' Ammonito Endre Botka. Fallo in ritardo da dietro.16:14

51' Pogba calcia ancora dalla distanza. Palla fuori. Ci sta provando il centrocampista dello United.16:13

49' Ci prova Pogba da fuori con un tiro-cross, Gulacsi ci mette le mani. Francia che attacca con otto uomini ora.16:09

47' Francia riversata da subito in avanti. Ungheria che tenta di difendere e rallentare il ritmo.16:08

46' Si riparte! Via al secondo tempo. Nessun cambio durante l'intervallo.16:06

Vedremo se nella ripresa la Francia troverá la capacitá di reagire a questo svantaggio o se Deschamps dovrá ricorrere a qualche innesto dalla panchina. Pubblico di Budapest veramente di sostegno per questa bella Ungheria.16:00

La Francia campione del mondo si trova sotto dopo la prima frazione contro una solida Ungheria. Un paio di occasioni ben orchestrate per i transalpini, un errore madornale di Benzema, ma anche tanta fatica nel costruire pericoli reali contro l'organizzata formazione di Rossi. La ripartenza nel recupero di Fiola ha punito la difesa di Deschamps. 15:55

45'+5' Finisce qui il primo tempo. Ungheria avanti sulla Francia 1-0, grazie alla rete di Fiola.15:52

45'+4' Francia colpita nel suo momento di spinta. Che ripartenza ungherese. Il pubblico di Budapest é in delirio in questo momento.15:50

45'+2' GOL! UNGHERIA-Francia 1-0! Attila Fiola a segno. Clamoroso a Budapest. Grande scambio con Sallai, Varane in ritardo, Fiola entra in area e batte Lloris in uscita. Che bel gol dell'esterno mancino ungherese.15:50

45' Assegnati 5 minuti di recupero. Francia in avanti.15:47

43' Fiola va via bene a sinistra, ma non riesce a concludere l'azione. Francia che ha pochi minuti prima dell'intervallo per sbloccare la sfida.15:44

39' Francia che non riesce a sfondare il muro ungherese. Transalpini che controllano il gioco, ma non trovano il guizzo giusto davanti.15:39

36' Ci prova Pogba da posizione quasi impossibile. Esterno della rete. Francia sempre in avanti.15:37

33' Ancora MBAPPÉ. Scatenato. Salta un uomo, entra in area, allunga e calcia in diagonale. Palla a lato.15:33

31' Cosa ha sbagliato Benzema. Mbappé riceve in area e lavora un pallone d'oro per Benzema, che arrivando da dietro, tutto solo, con la porta spalancata mette incredibilmente a lato. Che errore.15:31

29' Scorre il cronometro. Mezz'ora quasi raggiunta. La Francia non riesce a sbloccare una partita insidiosa.15:30

26' Sostituzione nell'Ungheria. Non ce la fa il capitano Ádám Szalai, al suo posto dentro Nemanja Nikolić.15:27

24' Capogiro o botta in testa per il capitano ungherese Adam Szalai. Gioco fermo. Ci sono 30 gradi a Budapest.15:27

23' Pogba steso al limite dell'area. Buona punizione per la Francia.15:23

20' Mbappé di testa su cross, ancora da sinistra, di Benzema. Palla molto alta.15:21

17' Cross di Digne da sinistra e stacco dopo un inserimento centrale di Mbappé. Palla fuori di un soffio.15:17

16' Ci prova Kleinheisler dai 30 metri. Debole e facile per Lloris.15:16

16' Quarto d'ora di gioco trascorso. La Francia con pazienza cerca spazi, soprattutto con percussioni centrali.15:15

14' Gulacsi! Dice di non al diagonale di Benzema, servito al limite da Mbappé. Poi Griezmann arriva e Gulacsi para ancora. Ma era in fuorigioco l'attaccante del Barcellona.15:14

10' Ammonito Benjamin Pavard. Due falli in meno di un minuto su Sallai. 15:10

8' Lancio lungo di Griezmann a cercare Benzema. Palla troppo lunga. Sicuro Gulacsi.15:10

5' Ungheria partita comunque forte. Aggressiva la squadra di Rossi. Spinta dal pubblico. Botka va giu in area su una mischia in seguito a una punizione laterale. Non pare esserci nulla.15:05

3' Francia che ovviamente fa la partita. Ungheria che aspetta. Mbappé parte largo a sinistra.15:02

1' Partiti! Si comincia! Via al match!15:00

Squadre in campo per gli inni nazionali. La Marsigliese seguita dall'inno ungherese. Stadio di Budapest con tantissimi spettatori.14:56

Il fischio d'inizio é previsto alle ore 15 allo Stadio Puskas Arena di Budapest. Tutto pronto per questo atteso match. La Francia é la grande favorita per la vittoria finale di questo Europeo.14:41

Dirige il match il signor Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt e Bennett (Inghilterra). Quarto uomo: Frankowski (Polonia). Al VAR: Kavanagh (Ing). 14:41

PRECEDENTI - Ungheria e Francia si sfidano per la prima volta agli Europei, confronto inedito nella storia del torneo. Sono invece 22 i precedenti tra le due nazionali, di cui quattro alle qualificazioni europee, due alle fasi finali Mondiali e 16 in amichevole. Bilancio a favore dell’Ungheria con 12 vittorie contro le 8 francesi, e 2 pareggi a completare il quadro.14:39

FORMAZIONI UFFICIALI - Rossi ripropone il 3-5-2 visto con il Portogallo, con Adam Szalai e Sallai davanti. Nella Francia stessa formazione che ha battuto la Germania, con una sola novitá: Digne a sinistra. Il super tridente Mbappé, Griezmann, Benzema dal primo minuto.14:38

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. Ct: Deschamps14:38

UNGHERIA (3-5-2): Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai. Ct: Rossi14:38

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Ungheria-Francia, match valido per la terza giornata del girone F di questo Europeo.14:31