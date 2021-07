PREPARTITA

Svizzera - Spagna è valevole per i quarti di finale di Euro 2020.

La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 18:00 allo stadio Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo.

La Svizzera approda ai quarti di finale a sorpresa dopo la vittoria ai calci di rigore negli ottavi contro la Francia (decisivo l'errore dal dischetto di Mbappé), mentre la Spagna ha avuto la meglio, con molta fatica, negli ottavi contro la Croazia vincendo 5-3 ai tempi supplementari.

Dove vedere Svizzera-Spagna di Euro 2020, in diretta tv e streaming

Svizzera-Spagna si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio. In TV la partita sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da Rai 1 e sul satellite da Sky. In streaming la partita sarà visibile su Rai Play e Now Tv.

