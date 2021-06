LIVE SVIZZERA - TURCHIA 2-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Baku Olympic Stadium

Città: Baku

Capienza: 68700 spettatori17:16

Benvenuti alla diretta scritta tra Svizzera e Turchia, gara valida per la terza giornata del Gruppo A di Euro 2020.17:16

La Svizzera è reduce da un pareggio per 1-1 contro il Galles nella prima giornata e dalla sconfitta per 3-0 contro l'Italia nella seconda.17:20

La Turchia ha perso entrambe le sfide precedenti, subendo tre reti dall'Italia e due dal Galles e senza mai trovare la via del gol. La Nazionale allenata da Senol Gunes cercherà oggi di trovare la sua prima vittoria nel torneo.17:22

FORMAZIONI UFFICIALI: La Svizzera scende in campo con un 3-4-1-2: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo. A disposizione: Mbabu, Zakaria, Vargas, Mvogo, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Kobel, Schär, Cömert.17:25

FORMAZIONI UFFICIALI: La Turchia risponde con un 4-1-4-1: Çakir - Çelik, Demiral, Söyüncü, Müldür - Ayhan - Ünder, Tufan, Kahveci, Callhanoglu - B. Yilmaz. A disposizione: Günok, Yokuslu, Tokoz, Karaman, Yazici, Bayindir, Antalyali, Kabak, Ünal, R. Yilmaz, Kökcü, Dervisoglu.17:31

La Svizzera si affida ancora a Embolo in avanti, autore dell'unico gol segnato finora dalla squadra di Vladimir Petkovic in questi Europei.17:33

La Turchia affida a Ayhan le chiavi della manovra: il classe '94 del Sassuolo sostituisce Yokuslu in cabina di regia. 17:39

Tra le fila turche fa il suo esordio dal primo minuto anche un altro giocatore neroverde: è Müldür il terzino sinistro scelto da Senol Gunes per questa partita.17:40

Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: tra pochi minuti sarà il fischietto sloveno Slavko Vinčić a dare il via alla sfida del Baku Olympic Stadium.17:44

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Svizzera.18:01

3' Subito aggressiva la Turchia in questo avvio. Bel tiro da fuori di Ayhan, ma Sommer si distende e protegge bene la porta Svizzera.18:06

6' GOL! SVIZZERA-Turchia 1-0! Gol di Haris Seferovic! L'attaccante svizzero riceve spalle alla porta al limite dell'area, si gira e fa partire un gran sinistro da fermo che trova l'angolino basso alla sinistra di Çakir.18:10

9' Prova a riorganizzarsi la Turchia che sembra aver accusato il colpo dopo una bella partenza, mentre la Svizzera cavalca l'onda dell'entusiasmo e gioca in scioltezza.18:12

11' Fallo deciso di Xhaka su Ünder, ma l'arbitro Vinčić sceglie di graziare il capitano svizzero e non estrae nessun cartellino nonostante le proteste turche.18:14

14' Tiene palla la Turchia in questa fase, ma per ora non riesce ad incidere.18:15

16' Bello spunto di Ünder sulla fascia destra che dopo aver seminato Rodríguez cerca Müldür sul secondo palo. Il terzino del Sassuolo calcia bene al volo di sinistro e serve un altro bell'intervento di Sommer per evitare il gol del pareggio.18:18

19' Non sembra essersi intimorita la Svizzera che continua a giocare con buona personalità, ma la fiducia della Nazionale turca sta crescendo.18:20

21' Torna a farsi vedere nei pressi dell'area avversaria la Svizzera: bello spunto di Shaqiri che cerca Seferovic tra le linee, ma l'autore del gol non aggancia e Çakir ha vita facile nel recuperarre il pallone e far ripartire la manovra della Turchia.18:23

23' Ci prova ancora con un tiro da fuori la Turchia, ma la conclusione di Ozan Tufan si spegne sul fondo.18:26

24' Resta a terra Embolo dopo un intervento da dietro di Demiral. L'attaccante svizzero sembra dolorante ad una spalla ma è comunque in grado di proseguire.18:25

26' GOL! SVIZZERA-Turchia 2-0! Gol di Xherdan Shaqiri! Il 23 svizzero viene servito al limite da Zuber con il secondo assist della sua serata, e fa partire un meraviglioso destro a giro che si insacca sotto l'incrocio alla sinistra di un incolpevole Çakir.18:29

29' Gigantesca occasione per il terzo gol della Svizzera! È ancora Shaqiri a rendersi pericoloso: il fantasista del Liverpool viene lanciato alla perfezione da Seferovic in contropiede e si trova a tu per tu con Çakir, che effettua una grande parata e riesce a deviare sul fondo.18:32

32' Tiene palla e cerca di avanzare la Turchia che cerca di dare una scossa al suo primo tempo dopo il raddoppio svizzero.18:34

33' Altra gran parata di Sommer che dice nuovamente di no ad un altro gran tiro da fuori di Müldür. È ancora il terzino del Sassuolo il più pericoloso dei suoi con i suoi inserimenti e le sue conclusioni dal limite.18:36

36' Ci prova anche Çelik, ma il suo destro finisce alto. Turchia che si affida spesso alle conclusioni dalla distanza non riuscendo ad abbattere il muro svizzero.18:38

38' Sinistro di Embolo che si spegne sul fondo, ma l'attaccante Svizzero sta giocando con ottima personalità.18:39

41' Ha alzato il baricentro la Turchia in questa fase, che cerca un gol per riaprire il match.18:43

43' Azione straordinaria di Müldür che parte in contropiede dopo una buona occasione per Seferovic e semina il panico tra le maglie rosse della Svizzera, ma il suo destro viene deviato ancora una volta in angolo da un insuperabile Sommer.18:45

45' Un minuto di recupero prima della fine del primo tempo.18:47

45'+1' L'arbitro Vinčić fischia la fine della prima frazione di gioco e manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 in favore della Svizzera.18:48

La Turchia da l'impressione di partire forte e di voler fare la partita, ma alla prima opportunità è la Svizzera a passare con un gran sinistro di Seferovic che si gira tra tre maglie bianche dal limite dell'area e con un sinistro che assomiglia ad un colpo di biliardo trova l'angolino basso e porta in vantaggio la squadra di Petkovic. La Turchia non riesce ad incidere, anche per merito di uno strepitoso Sommer che per tre volte ha chiuso la porta in faccia a Müldür, finora il migliore dei suoi. Shaqiri trova ancora la rete con un altro bellissimo tiro dal limite dell'area che si insacca sotto l'incrocio, e poco dopo serve il miglior Çakir per negare al 23 in maglia rossa la gioia della doppietta personale. Finisce 2-0 la prima frazione, per una Svizzera che ha dato l'impressione di essere più solida e cinica rispetto ad una Turchia che vive di lampi dei singoli.18:54

Buone notizie in ottica qualificazione per la Svizzera arrivano anche da Roma, dove l'Italia sta battendo 1-0 il Galles grazie al gol di Matteo Pessina. Vedremo se i ragazzi di Petkovic riusciranno ad incrementare il vantaggio per cercare di scalzare il Galles dal secondo posto, o se la Turchia troverà il modo di tornare in partita.19:04

46' Si riparte! La Turchia gioca il primo pallone di questo secondo tempo.19:03

46' Nessun cambio durante l'intervallo, le due squadre ricominciano con gli stessi 22 protagonisti del primo tempo.19:04