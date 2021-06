LIVE UCRAINA - AUSTRIA 0-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: National Arena

Città: Bucharest

Capienza: 55611 spettatori17:35

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Ucraina-Austria, ultima partita del gruppo C. 17:35

Prima dell'ultima giornata, la classifica del girone vede l'Olanda in testa con sei punti, seguita proprio dall'Ucraina e dall'Austria a quota tre. Chiude la Macedonia del Nord, ancora ferma a 0.17:37

Questo match è un vero e proprio spareggio per l'accesso diretto agli ottavi di finale. Infatti l'Ucraina ha due risultati su tre, mentre l'Austria è costretta a vincere per passare come seconda del gruppo C alla fase ad eliminazione diretta.17:40

Ucraina e Austria si sono incontrate soltanto due volte in precedenza, con un successo per parte in amichevole. Si tratta del loro primo confronto in una massima competizione internazionale.17:41

Con il successo contro la Macedonia del Nord per 2-1, l’Ucraina ha messo fine a una serie di sei sconfitte di fila agli Europei. L’ultima volta in cui l’Ucraina ha vinto due gare consecutive in una massima competizione internazionale risale alla fase a gironi del Mondiale 2006 contro l’Arabia Saudita e la Tunisia, con l’attuale allenatore Andriy Shevchenko in gol in ciascuna di queste sfide.17:41

L'Ucraina si schiera con un 4-3-3: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matvyenko, Mykolenko - Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskiy. A disposizione: Sudakov, Pyatov, Trubin, Bonfim, Tsygankov, Dovbyk, Makarenko, Stepanenko, Krivtsov, Besedin, Tymchyk, Sobol.17:44

Risponde l'Austria con un 4-3-2-1: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Laimer, Schlager, Grillitsch - Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic. A disposizione: Schlager, Kalajdzic, Onisiwo, Gregoritsch, Lienhart, Ilsanker, Posch, Schaub, Pervan, Ulmer, Schöpf, Trimmel.17:47

Ucraina che si affida al duo che ha fatto benissimo finora in questo Europeo, formato da Yarmolenko e Yaremchuk.17:48

Sarà invece Marko Arnautovic, ex nerazzurro, a guidare l'attacco austriaco.17:50

Squadre in campo! E' il momento degli inni Nazionali. Prima quello dell'Austria, poi quello ucraino. 17:55

Tutto pronto. Sarà l'arbitro turco Cüneyt Çakir a dirigere l'incontro.17:55

INIZIA LA PARTITA! Primo pallone giocato dall'Austria. 18:00

3' Calcio d'angolo per l'Austria che è subito pericolosa nell'area ucraina. Sponda di Lainer, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo in attacco.18:03

4' Prima azione offensiva anche per l'Ucraina. Entra Andriy Yarmolenko in area dalla destra ma il suo cross è facile per Bachmann.18:04

5' Christoph Baumgartner in area di rigore avversaria calcia di destro ma la sua conclusione è ribattuta da Serhiy Sydorchuk.18:05

7' Ancora l'Austria pericolosa con un tiro dalla distanza di Marcel Sabitzer su assist di testa di Marko Arnautovic, il tiro è però fuori misura.18:07

9' Inizio di partita eccellente dell'Austria che è entrata in campo decisa a portare a casa i tre punti.18:09

10' Ancora l'Austra a spingere con Stefan Lainer e Konrad Laimer a scambiarsi il pallone sulla destra. La difesa ucraina chiude in angolo.18:10

12' La squadra di Andriy Shevchenko fa fatica in queste prime battute e non riesce ad uscire palla al piede, soffrendo molto la pressione alta degli avversari.18:13

16' Arnautovic calcia da lontano di destro, il suo tiro è deviato da Shaparenko. Palla in corner.18:16

17' Ottimo cross di David Alaba dalla destra, Dragovic manca però l'impatto col pallone.18:17

18' Contropiede per l'Ucraina con Roman Yaremchuk chiuso in angolo dall'intervento di Hinteregger.18:17

19' Baumgartner riceve un colpo alla testa sugli sviluppi dell'angolo. Gioco fermo.18:19

20' Riparte il gioco, nulla di grave per il numero 19.18:21

21' GOL! Ucraina-AUSTRIA 0-1! Rete di Baumgartner! Angolo battuto benissimo da Alaba con Baumgartner che anticipa Zabarnyi e con il destro insacca la palla in rete.18:21

22' Vantaggio meritato per l'Austria che in questi primi 20 minuti ha dominato la partita.18:22

24' Altro corner austriaco. Sempre Alaba alla battuta ma questa volta la difesa ucraina respinge il pericolo.18:24

28' Dopo il vantaggio, l'Austria ha rallentato il ritmo e adesso lascia il controllo della palla all'Ucraina.18:27

29' Ecco la prima grande chance per l'Ucraina. Shaparenko sulla sinistra dell'area di rigore trova il tiro che Bachmann respinge in tuffo. Primo sussulto della squadra di Shevchenko.18:29

30' Dopo i primi 30 minuti di gioco, sono già state sette le conclusioni verso la porta dell'Austria contro una solo per l'Ucraina.18:33

33' Primo cambio del match obbligato per l'Austria. Il colpo subito dall'autore del gol Christoph Baumgartner nell'azione precedente alla sua rete, lo obbliga a lasciare il campo per Alessandro Schöpf.18:33

35' Konrad Laimer arriva al tiro da dentro l'area ma Matvyenko respinge col corpo.18:35

37' Ancora Konrad Laimer! Questa volta il suo tiro passa il muro difensivo ma è Georgi Bushchan a parare in volo sulla sinistra.18:37

40' Cinque minuti alla fine del primo tempo. Sempre 1-0 il punteggio. 18:40

42' Che occasione sbagliata da Arnautovic! Laimer lo manda in porta a tu per tu con Bushchan ma l'ex Inter manda la palla fuori.18:43

45' Tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara.18:45

45'+2' Contropiede austriaco. Marcel Sabitzer trova spazio nella difesa avversaria e riesce a servire Arnautovic ma il suo tiro è ancora sbagliato. Facile presa per Bushchan.18:47

45'+3' Stefan Lainer calcia ancora una volta. Tiro da posizione ravvicinata ma fuori misura.18:48

45'+3' Finisce il primo tempo! Austria in vantaggio 1-0. 18:48

Primo tempo in totale controllo per l'Austria che crea moltissime occasioni e che chiude la prima frazione avanti di un gol, grazie alla rete di Christoph Baumgartner su assist di David Alaba.18:50