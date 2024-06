Nicusor Bancu mette fuori di testa, in calcio d'angolo, un pallone che poteva rendersi pericoloso, su cui stava per avventarsi Ivan Schranz.18:09

La particolare situazione del gruppo E fa sì che, sia per la Romania che per la Slovacchia, sia sufficiente un pareggio per accedere agli ottavi di finale, a prescindere dal risultato nell’altra sfida, quella tra Belgio e Ucraina.17:14

PREPARTITA

Slovacchia - Romania è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 26 giugno alle ore 18:00 allo stadio Frankfurt Arena di Frankfurt.

Arbitro di Slovacchia - Romania sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Slovacchia-Romania ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dallo scioglimento della Cecoslovacchia, la Slovacchia non è mai riuscita a vincere contro la Romania negli otto incontri disputati (4N, 4P).

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Slovacchia e Romania nel 21° secolo, con i quattro precedenti nel periodo tutti disputati in gare amichevoli. La sfida più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 nell'agosto 2013.

La Slovacchia ha perso 2-1 contro l'Ucraina nell’ultima gara giocata, la quarta sconfitta nelle ultime 19 partite tra tutte le competizioni; in generale gli slovacchi non perdono almeno due partite di fila da settembre 2022.

La Romania, alla sesta presenza nella fase finale di un Campionato Europeo, potrebbe superare la fase a gironi della competizione solo per la seconda volta nella sua storia; l’unica occasione precedente risale al 2000, sotto la guida di Emerich Jenei, quando ottenne la qualificazione grazie al 3-2 contro l'Inghilterra nella terza giornata della fase a gironi.

La Slovacchia punta a raggiungere la fase a eliminazione diretta per la terza volta nei maggiori tornei internazionali (Mondiali + Europei), dopo esserci riuscita nella Coppa del Mondo 2010 e ad EURO 2016. Gli slovacchi non vincono la terza partita del girone dal 2010 (3-2 v Italia) - da allora pareggio per 0-0 con Inghilterra nel 2016 e sconfitta 5-0 contro la Spagna a EURO 2020.

Tra le nazionali che hanno disputato almeno 10 partite ai Campionati Europei, la Romania è quella con la percentuale di vittorie più bassa (11%), con solo due successi nelle 18 partite giocate nella fase finale del torneo (5N, 11P); tuttavia una di queste due vittorie è arrivata proprio in questa edizione contro l'Ucraina (3-0).

La Slovacchia ha effettuato cinque tiri nello specchio nella seconda giornata contro l'Ucraina, il suo record in una gara dei maggiori tornei internazionali (Mondiali + Europei). Tuttavia, tutti e cinque sono arrivati nel primo tempo, con gli slovacchi che hanno tirato in porta solo una volta dopo essere andati in vantaggio per 1-0 (sconfitta per 1-2 alla fine).

Nelle prime due giornate di EURO 2024, il 57% dei tiri prodotti dalla Romania sono arrivati da fuori area (13/23), percentuale più alta considerando tutte le squadre del torneo; inoltre, due dei tre gol realizzati dalla Romania in questa fase finale della competizione sono arrivati dalla distanza.

L'attaccante slovacco, Ivan Schranz, ha segnato in ciascuna delle sue due presenze ai Campionati Europei, diventando il giocatore più anziano a trovare la rete nelle prime due partite disputate nel torneo (30 anni, 282 giorni). L'ultimo giocatore a segnare nelle sue prime tre partite in assoluto agli Europei è stato Gareth Bale nel 2016 con la maglia del Galles.

In questo Europeo, il rumeno Dennis Man ha iniziato cinque sequenze su azione che si sono concluse con un tiro, solo Toni Kroos e Joshua Kimmich (entrambi 6) registrano un dato maggiore nelle prime due giornate del torneo in corso. Due di queste sequenze si sono concluse con un gol per la Romania, nessuno ha fatto di meglio nelle prime due partite della fase finale di quest'anno.

Dove vedere Slovacchia-Romania di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Slovacchia-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 giugno.

Slovacchia-Romania verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Slovacchia - Romania sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024