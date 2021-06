LIVE OLANDA - REPUBBLICA CECA 0-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Puskás Aréna

Città: Budapest

Capienza: 67889 spettatori17:39

Buonasera dalla Puskas Arena di Budapest e benvenuti alla diretta testuale di Olanda-Repubblica ceca, gara valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. La vincente sfiderà ai quarti la Danimarca.17:39

La Nazionale di Frank De Boer ha fatto l’en plein finora a questo Europeo, chiudendo a punteggio pieno il Gruppo C, dopo aver liquidato nell’ordine Ucraina (3-2), Austria (2-0) e Macedonia del Nord (3-0). La Repubblica ceca di Jaroslav Silhavy, invece, ha strappato il pass per gli ottavi come migliore terza del girone D, grazie ai quattro punti messi sul pallottoliere, frutto della vittoria nel match d’esordio contro la Scozia (2-0, con doppietta di Patrik Schick) e del pareggio (1-1) contro la Croazia. Sconfitta (1-0), invece, contro l’Inghilterra, a Wembley, nell’ultimo turno, che, però, non ha inciso sulla qualificazione ormai acquisita.17:40

Vediamo ora come si dispongono in campo le due squadre. Frank De Boer, intenzionato ad allungare la serie positiva degli Oranje che non perdono da sette partite, rilancia dal 1’ a centrocampo Marten de Roon - rimasto in panchina contro la Macedonia del Nord a causa della diffida - mentre in avanti Malen vince il ballottaggio con Weghorst e va a fare coppia con Depay. Tre le novità invece per il ct Silhavy rispetto alla squadra schierata contro l’Inghilterra: fuori Boril per Kaderabek, sull’out di sinistra in difesa, e dentro Barak e Sevcik, in mezzo al campo, che con Masopust comporranno il tridente alle spalle di Schick.17:40

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfires, de Roon, Wijnaldum, de Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. All. De Boer.17:40

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. All. Silhavy.17:40

Arbitro del match sarà il russo Sergei Karasev, che ha già diretto Italia-Svizzera e Germania-Ungheria nella fase a gironi, coadiuvato dagli assistenti Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. In sala VAR l’inglese Stuart Attwell, mentre quarto arbitro è la francese Stéphanie Frappart.17:51

Le squadre hanno preso posto a centrocampo. È il momento degli inni nazionali. Si parte con quello della Repubblica ceca, cui seguirà l'inno dell'Olanda. 17:55

INIZIA L’OTTAVO TRA OLANDA E REPUBBLICA CECA! Primo pallone giocato dai cechi che attaccano da sinistra verso destra.18:00

Primo affondo dell'Olanda. Traversone dalla sinistra di Malen, troppo lungo per Dumfries che non ci arriva.18:02

3' Non si fa impaurire la Repubblica ceca che risponde con un destro dalla distanza di Holes, impreciso nella mira: palla che sorvola la traversa.18:03

5' Depay prova lo sfondamento per vie centrali, ma si allunga troppo la palla, permettendo alla retroguardia ceca di recuperare.18:05

8' Pericolo per la Repubblica ceca! Punizione dalla sinistra degli Oranje, esce a vuoto Vaclik, sponda aerea di de Ligt che però era scattato in fuorigioco.18:10

11' Ancora Olanda pericolosa sulla catena di destra. Penetrazione in area di Dumfries, Kaderábek ci mette una pezza e si rifugia in angolo.18:11

13' Scatenato Dumfries! Lancio col contagiri dalle retrovie di Blind, il giocatore del PSV supera di testa Vaclik in uscita disperata, conclusione di sinistro, provvidenziale l'intervento in scivolata di Klas che salva in angolo a porta orma sguarnita. Incontenibile Dumfries.18:16

18' Ancora un rischio per la Repubblica ceca! Cross dalla sinistra di van Aanholt, Kaderábek pulisce l'area senza pensarci due volte. Aumenta la pressione degli Oranje, cechi in palese affanno.18:19

21' Tenta la ripartenza la Repubblica ceca: Sevcik prova a dettare il passaggio per Schick, palla troppo lunga che finisce la sua corsa tra le braccia di Stekelenburg.18:26

23' Occasione per la Repubblica ceca! Cross dalla linea di fondo di Coufal, tuffo di Soucek, che di testa colpisce angolando troppo la traiettoria, con palla che carambola fuori alla destra di Stekelenburg.18:25

25' Cooling break alla Puskas Arena. Il caldo si fa sentire.18:25

28' Continua la pressione dei cechi: sinistro sporcato dal limite dell'area di Schick, si distende e blocca in presa Stekelenburg.18:29

31' Non trova sbocchi la manovra dell'Olanda, costretta a indietreggiare e ripartire dal basso per la pressione asfissiante dei cechi.18:30

32' Affondo dell'Olanda! Malen si porta la sfera sul destro e libera il diagonale che centra però il corpo di Celutska: angolo senza conseguenze per la retroguardia della Repubblica ceca.18:33

34' Bella azione corale della Repubblica ceca sull'out di destra tra Barak, Schick e Coufal, il cui traversone però viene smorzato in angolo. 18:36

38' Pericolo per l'Olanda! Soucek innesca Masopust che dentro l'area serve Barak, il cui mancino sotto misura viene deviato in scivolata in angolo da de Ligt. Che rischio per gli Oranje!18:39

40' Occasione Olanda! Su capovolgimento di fronte, ancora un Dumfries inarrestabile penetra dal fondo dell'area e scarica un destro che Vaclik respinge in spaccata. 18:42

43' Nelle file dell'Olanda sta venendo a mancare l'apporto di Wijnaldum, che finora si è visto partecipare davvero poco alla manovra degli Oranje.18:45

45' Due minuti di recupero concessi dal russo Sergei Karasev.18:46

45'+3' Brividi per la Repubblica ceca! Depay gioca di suola con la palla e pesca Van Aanholt che in girata mette il mancino di poco alla sinistra della porta difesa da Vaclik.18:49

45'+5' Finisce qui il primo tempo! Le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.18:50

Primi 45' di gioco con qualche occasione per parte tra Olanda e Repubblica ceca, ma senza gol. La più ghiotta quella capitata sui piedi di Barak, ben servito da dentro l'area da Masopust, con de Ligt a fare da pompiere e sventare in scivolata in angolo la minaccia.18:56

Nella ripresa si attende qualche mossa di Frank De Boer. La sua Olanda ha subito troppo la pressione dei cechi nella prima frazione di gara. A centrocampo è mancata soprattutto la luce di Wijnaldum, la cui prestazione è stata finora ben al di sotto delle attese.19:06

45' INIZIA LA RIPRESA! Si riparte dallo 0-0, con gli stessi 22 protagonisti del primo tempo.19:07

46' Pochi secondi e Dumfries si becca il primo giallo della partita, per un gomito alto nei confronti di Kaderábek.19:05

52' Miracolo Vaclik! Malen salta come birilli mezza Repubblica ceca, si presenta a tu per tu con l'estremo che non si fa ipnotizzare e sradica la palla dai piedi dell'attaccante del PSV. Che pericolo per l'Olanda!19:11

52' de Ligt prenota il secondo cartellino giallo del match: il difensore della Juventus in difficoltà nel tentativo di frenare Schick scivola e tocca il pallone con le mani.19:13

53' Attenzione! L'arbitro viene richiamato dalla VAR e va a rivedere l'azione. Il colore del cartellino rifilato a de Ligt potrebbe cambiare per fallo da ultimo uomo.19:15

55' Rosso! Finisce qui la gara di de Ligt. Olanda in 10!19:18

56' Altro giallo della partita! Questa volta a vederselo sventolare sotto il naso è Coufal che stende Dumfries. Sale la tensione in campo!19:20

57' Primo cambio per De Boer che richiama Malen e getta nella mischia Promes.19:17

61' Tante le emozioni in questo inizio di secondo tempo. Ora la Repubblica ceca ha un'occasione irripetibile per poter sognare.19:19

64' È cambiato ora l'atteggiamento dell'Olanda rinchiusa nella propria metà campo. Iniziativa tra i piedi della Repubblica ceca.19:23

64' Occasione Repubblica ceca! Kaderábek cerca il secondo palo col piattone destro da dentro l'area, Dumfries si immola e respinge con la gamba sinistra. Ci credono ora i cechi!19:25

68' GOL! Olanda-REPUBBLICA CECA 0-1! Rete di Holes! Angolo dalla sinistra, Stekelenburg va per campi, splendida sponda aerea di Kalas per Holes che schiaccia di testa. Sbloccano il match i cechi!19:31

72' Secondo cooling break della partita.19:33