LIVE SVEZIA - UCRAINA 1-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dopo una prima parte piuttosto compassata, la partita si accende alla mezzora del primo tempo, con un bel sinistro di Zinchenko su assist di Yarmolenko, cui seguirà un'esultanza rabiosa del centrocampista del City. La Svezia però, dopo aver in parte accusato il colpo, reagisce e trova il pareggio col suo uomo migliore, il numero 10, Emil Forsberg, arrivato a ben quattro gol in questo torneo.21:49

Bella imbucata di Forsberg per Kulusevski, che non riesce a coordinarsi per il tiro a volo a pochi passi dal portiere.21:27

Opportunità per la Svezia, con Kulusevski che scodella al centro dalla destra ma Forsberg non riesce a staccare e sbuccia solo il pallone, da buona posizione.21:19

L’Ucraina invece è salita sul treno degli ottavi di finale in maniera piuttosto fortuita, rientrando tra le migliori terze classificate soltanto nell’ultima giornata della fase a gironi. La squadra di Shevchenko ha comunque tutte le carte in regola per contendere alla Svezia l’accesso ai quarti di finale.20:34

PREPARTITA

Svezia - Ucraina è valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020.

La partita è in programma il giorno 29 giugno alle ore 21:00 allo stadio Hampden Park di Glasgow.

La Svezia si è qualificata agli ottavi di finale vincendo a sorpresa il girone E mentre l'Ucraina si è qualificata come una delle migliori terze classificate. La vincente di questo match affronterà nei quarti di finale la vincente tra Inghilterra e Germania.

