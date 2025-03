F1 diretta qualifiche Gp Cina LIVE: fatica Ferrari in Q2 ma Hamilton e Leclerc si salvano

Ultimo aggiornamento: 22-03-2025 08:42

Circuito Shanghai, 22 marzo 2025 – A poche ore di distanza dalla splendida e storica prima vittoria nella Sprint Race la Ferrari e Lewis Hamilton tornano subito in pista per le qualifiche valide per il Gran Premio di Cina. Un sabato cominciato alla grande per il Cavallino Rampante che ha colorato di rosso l’alba e ora punta al bis con l’inglese ma occhio alle McLaren, al solito Verstappen sperando di ritrovare anche Leclerc. Appuntamento alle 8.

