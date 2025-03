F1 Gp Cina, classifica piloti e costruttori dopo la Sprint di Shanghai: pronto riscatto Hamilton e Ferrari

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo la Sprint Race del Gran Premio di Cina vinta sontuosamente da Lewis Hamilton con la Ferrari

Una vittoria storica per Lewis Hamilton e per la Ferrari. Vincendo la Sprint Race del Gran Premio di Cina l’inglese ha firmato il primo successo con la rossa così come Maranello ha vinto la sua prima gara breve dall’introduzione del format nel 2021 così come il 7 volte campione del mondo. Pronto riscatto per il cavallino rampante e per l’inglese dopo la delusione di Melbourne. Punti per Piastri e Verstappen con l’olandese in scia in classifica a Norris che oggi ha preso un solo punto.

La cronaca e il report della Sprint del GP di Cina

F1, classifica piloti

Lando NORRIS (McLaren) – 26 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 24 punti George RUSSELL (Mercedes) – 20 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 14 punti Alexander ALBON (Williams) – 10 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 9 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 9 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 8 punti

F1, classifica costruttori

McLaren – 35 punti Mercedes – 34 punti Red Bull – 24 punti Ferrari – 17 punti Williams – 12 punti

F1, calendario: domani il Gp della Cina poi sosta e Giappone

La Sprint di Shanghai è ovviamente solo la prima gara di questo week end cinese. Domani si torna a gareggiare con il Gran Premio della Cina. Poi il calendario del Mondiale 2025 di F1 prevede una settima di sosta prima di tornare in pista, ancora in Oriente. Il 4-6 aprile si va a Suzuka per il Gran Premio del Giappne che ci costringerà a una nuova levataccia, la terza su tre appuntamenti.