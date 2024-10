F1 Gp Austin: Verstappen alza la voce, pole Sprint. Beffati Russell e le Ferrari, Leclerc 3° e Sainz 5°

Ultimo aggiornamento: 19-10-2024 01:04

Riassunto dell'evento

Il campione che alza la voce nel momento giusto. Max Verstappen ha firmato la pole position per la Sprint Race del Gp di Austin. Colpo di coda dell’olandese leader del Mondiale che all’ultimo giro del Q3 ha beffato per soli 12 millesimi un sorprendente George Russell secondo con la Mercedes. Le Ferrari deludono un po’: Leclerc 3° con una incertezza nell’ultimo tratto e Sainz 5° dopo la doppietta illusoria nelle libere e i migliori tempi rispettivamente del monegasco in Q1 e dello spagnolo in Q2. Tra di loro scatterà domani alle ore 20 nella Sprint Race la McLaren di Lando Norris.

Sesto tempo per il solito Hulkenberg con la Haas che ha fatto meglio di Lewis Hamilton penalizzato da una bandiera gialla nel suo giro buono al pari di Russell. Chiudono la top ten l’altra Haas di Magnussen, Tsunoda con la Racing Bulls e Colapinto con la Williams. A sorpresa Piastri eliminato in Q1 con la cancellazione del tempo per track limits e Perez eliminato in Q2.

Colpo di scena subito nel Q1 della Sprint Qualify: Oscar Piastri è stato eliminato! L’australiano nel suo ultimo giro a rischio eliminazione ha fatto track limits ed il suo tempo è stato cancellato finendo fuori dal Q2 al pari di Ocon, Albon, Bottas, Zhou. Leclerc il più veloce della prima sessione. Secondo Hamilton e terzo Verstappen, Norris e Sainz

Carlos Sainz si è preso invece il Q2 della Sprint Qualify davanti a Verstappen, Hamilton e Leclerc. Tra gli eliminati spicca il nome di Sergio Perez 11° con la Red Bull e poi Lawson, Gasly, Stroll, Alonso.

La griglia di partenza per la Sprint Race di Austin

1ª fila 1. Max Verstappen 1:32.833

Red Bull 2. George Russell 1:32.845

Mercedes 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:33.059

Ferrari 4. Lando Norris 1:33.083

McLaren 3ª fila 5. Carlos Sainz 1:33.089

Ferrari 6. Nico Hülkenberg 1:33.183

Haas 4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:33.378

Mercedes 8. Kevin Magnussen 133.398

Haas 5ª fila 9. Yuki Tsunoda 1:33.802

RB 10. Franco Colapinto 1:34.406

Williams 6ª fila 11. Sergio Perez 1:34.244

Red Bull 12. Pierre Gasly 1:34.363

Alpine 7ª fila 13. Lance Stroll s.t.

Aston Martin 14. Fernando Alonso s.t.

Aston Martin 8ª fila 15. Liam Lawson s.t.

RB 16. Oscar Piastri 1:34.881

McLaren 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:34.917

Alpine 18. Alex Albon 1:35.054

Williams 10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:35.148

Kick Sauber 20. Guanyu Zhou 1:36.472

Kick Sauber

