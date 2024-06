F1 Gp Austria: Verstappen problemi e miglior tempo nelle libere, Leclerc 3° e Sainz 4°. Alle 16.30 Qualifiche Sprint

Ultimo aggiornamento: 28-06-2024 13:41

Riassunto dell'evento

Circuito A1 Red Bull Ring, 28 giugno 2024 – Il week end del Gran Premio di Austria si apre con la prima e unica sessione di prove libere in un fine settimana che prevede il ritorno della Sprint Race. Max Verstappen nonostante un problema di elettronica ha fatto segnare il miglior tempo. Alle sue spalle la McLaren di Piastri e le due Ferrari senza infamia e senza lode di Leclerc e Sainz con Hamilton 5° stakanovista autore di quasi 40 giri con un gran bel passo per una Mercedes ritrovata. Alle 16,30 si farà già sul serio con la Sprint Qualyfing per delineare la griglia di partenza della gara veloce di domani mattina.

Segui le qualifiche del Gran Premio d’Austria di F1 dalle 16.30!

