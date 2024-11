F1, Gp Brasile diretta qualifiche Sprint LIVE: Norris da pole, Ferrari da scoprire e poi Verstappen

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi Max Verstappen sarà penalizzato di 5 posizioni nella griglia di partenza del GP Brasile di domenica. Il pilota olandese, leader del Mondiale, è stato costretto a cambiare l’ICE – il motore endotermico – della power unit sulla sua RB20.

Max aveva già sofferto di problemi alla power unit nelle libere del Messico in cui di fatto non aveva girato. In piena crisi Red Bull sicuramente un altro ostacolo per l’olandese che deve difendere 47 punti di vantaggio nella classifica piloti su Lando Norris, mentre ora c’è anche la Ferrari in lizza per il Costruttori. A consolare il campione del mondo in carica il fatto che la pista di Interlagos permette di recuperare posizioni, partendo dal fatto che l’entità della penalizzazione è comunque minima.