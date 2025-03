F1 qualifiche Sprint Gp Cina: Hamilton da manuale, prima pole Ferrari! Verstappen beffato, Leclerc 4°, McLaren battute

Ultimo aggiornamento: 21-03-2025 09:44

Alla faccia dei 40 anni, delle critiche e di chi lo dà in prepensionamento. Lewis Hamilton e la Ferrari rispondono presente. Pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina. Da manuale il giro del 7 volte campione del mondo che fa il nuovo record della pista a Shanghai laddove lui ha già vinto 6 volte in carriera: 1:30.849 il tempo dell’inglese che ha pennellato le curve con una SF-25 in ripresa.

Da un campione all’altro, secondo tempo per Max Verstappen beffato di un soffio, solo 18 centesimi da Hamilton. E pensare che Liam Lawson con l’altra Red Bull è stato eliminato in Q1 e partirà ultimo, incredibile. Battuta su tutta la linea la McLaren data per favorita, lo è ancora, ma incapace di fare il giro perfetto, Piastri è terzo, peggio Norris che ha cannato entrambi i tentativi e partirà 6°. Seconda fila per l’altra Ferrari di Leclerc, quindi Russell quinto e Antonelli settimo comunque alle spalle dei big.

SQ1 – Acuto di Lewis Hamilton con la Ferrari nel Q1 delle qualifiche Shootout in Cina. Secondo posto per Norris con la McLaren e terzo Leclerc sull’altra Rossa poi Piastri, Verstappen, Russell e Antonelli. Dentro in Q2 anche Bearman. Eliminati SQ1: Doohan, Gasly, Ocon, Hulkenberg e incredibilmente Liam Lawson con la seconda Red Bull.

SQ2 – Norris su McLaren è stato il più veloce della seconda sessione di qualifiche della Sprint in Cina. Secondo Russell e terzo Piastri. Poi Hamilton, un super Antonelli e Verstappen. Eliminati: Alonso, Bearman, Sainz, Bortoleto e Hdjar. Pesano le esclusioni di big come Alonso e Sainz, dentro i compagni di squadra Stroll e Albon.

Griglia di partenza della Sprint Race Gp Cina

1ª fila 1. Lewis Hamilton 1:30.849

Ferrari 2. Max Verstappen 1:30.867

Red Bull 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:30.929

McLaren 4. Charles Leclerc 1:31.057

Ferrari 3ª fila 5. George Russell 1:31.169

Mercedes 6. Lando Norris 1:31.393

McLaren 4ª fila 7. Andrea Antonelli 1:31.738

Mercedes 8. Yuki Tsunoda 1:31.773

Racing Bulls 5ª fila 9. Alexander Albon 1:31.852

Williams 10. Lance Stroll 1:31.982

Aston Martin 6ª fila 11. Fernando Alonso 1:31.815

Aston Martin 12. Oliver Bearman 1:31.978

Haas 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:32.325

Williams 14. Gabriel Bortoleto 1:32.564

Sauber 8ª fila 15. Isack Hadjar s.t.

Racing Bulls 16. Jack Doohan 1:32.575

Alpine 9ª fila 17. Pierre Gasly 1:32.640

Alpine 18. Esteban Ocon 1:32.651

Haas 10ª fila 19. Nico Hulkenberg 1:32.675

Sauber 20. Liam Lawson 1:32.729

Red Bull

