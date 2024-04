F1 Gp Cina, qualifiche diretta LIVE da Shanghai: Leclerc rischia, Hamilton è fuori già al Q1

Ultimo aggiornamento: 20-04-2024 09:27

Circuito di Shanghai, 20 aprile 2024 – Nemmeno il tempo di archiviare la prima Sprint Race della stagione con tanto di scintille in casa Ferrari tra Charles Leclerc e Carlos Sainz che la F1 è pronta a tornare in pista con le qualifiche valide per il Gran Premio della Cina. Max Verstappen è pronto a prendersi la pole come già fatto questa mattina con la vittoria nella Sprint. Appuntamento dalle 9.

Q1: Max Verstappen è stato il più veloce in 1:34.742 precedendo la Ferrari di Charles Leclerc che ha rischiato facendo il suo tempo all’ultimo respiro quando era tra gli eliminati. Sorte che è invece toccata a Lewis Hamilton che poche ore fa era stato ottimo 2° nella Sprint Race. Fuori con lui anche l’idolo di casa Zhou. Eliminati: Zhou, Magnussen, Hamilton, Tsunoda, Sargeant

Segui le qualifiche del Gran Premio di Cina di F1

