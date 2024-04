GP Cina, Ferrari nervi tesi tra Leclerc e Sainz, team radio al veleno di Charles: "Carlos lotta solo contro di me"

Scoppia la polemica in casa Ferrari tra Sainz e Leclerc dopo la Sprint Race del Gran Premio di Cina. Leclerc ha accusato Sainz di averlo ostacolato in pista, team radio di fuoco del monegasco

Scintille tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due piloti della Ferrari hanno battagliato nel finale della Sprint Race del Gran Premio della Cina. La difesa strenua dello spagnolo nei confronti del monegasco ha causato l’ira di quest’ultimo che si è lasciato andare ad un team radio tutt’altro che conciliante nei confronti del compagno reo di essere stato troppo duro nel difendere la posizione. Toni accesi anche nelle interviste post Sprint soprattutto da parte di Leclerc.

Gp Cina, Sainz-Leclerc a nervi tesi, il team radio di Charles

Nel finale di gara, con Alonso terzo e in difficoltà alle sue spalle arrivano le due Ferrari e la Red Bull di Perez, tutti ingaggiati e in lotta. Sainz prova a passare il connazionale che si difende come al solito con le unghie e con i denti, ne approfitta Perez, quando poi Sainz riesce a passare Alonso arriva anche Leclerc. I due piloti della Ferrari si affrontano duramente, c’è una chiusura particolarmente decisa di Carlos, i due si toccano, lo spagnolo spinge fuori il monegasco, poi Charles però lo ripassa con un cambio di direzione approfittando del degrado gomme del compagno.

Finita? No, di certo. Leclerc duro nei confronti del compagno di squadra dopo averlo sorpassato nel finale in un duello con contatto: “Lotta più contro di me che contro gli altri” è stato il team radio del monegasco che ha manifestato tutta la sua rabbia al muretto box della Ferrari.

Scintille Sainz-Leclerc, Carlos: “Se ho sbagliato chiedo scusa”

Leclerc nel post gara ai microfoni di Sky Sport resta della sua idea anche se un po’ più soft: “Carlos è stato aggressivo, ma come sempre in questi casi ne parleremo, non sono preoccupato che la cosa andrà avanti, ci chiariremo. Lui stava facendo fatica con la gomma, io invece ero ok, peccato perchè così abbiamo perso il podio”.

Poco dopo anche Sainz dice la sua e sembra conciliante: “Ero incasinato dopo la battaglia con Alonso. Ma se lui dice che sono stato aggressivo, allora mi scuso”. Sulla Sprint: “Ho fatto una bella partenza, ho provato a passare subito Verstappen avendo la gomma nuova, sapevo che se lo passavo potevo vincere, non ci sono riuscito e da lì, poi la lotta con Alonso ho avuto problemi con le gomme, scivolavo dappertutto, con Fernando che ha difeso al limite ho anche danneggiato la macchina”.

F1 Gran Premio della Cina, il programma

Sabato 20 aprile

Sprint: ore 5:00

Qualifiche: ore 9:00

Domenica 21 aprile

Gara: ore 9:00

Dove vedere il Gran Premio di Cina in tv