F1 Gp Cina: info, orario, dove vederlo in tv e in streaming, il programma di Sprint Race e gara

La Formula 1 approda a Shangai per il Gran Premio di Cina quinta tappa del Campionato del Mondo 2024: scopri info, orario della gara e programma completo del weekend di F1.

La quinta tappa del Mondiale di Formula 1 2024 riporta il circus dopo 5 anni a Shangai, per l’attesissimo Gran Premio della Cina che vedrà anche la prima Sprint Race della stagione. La Ferrari torna a sfidare la Red Bull, dopo che Max Verstappen ha rimesso a posto i valori in campo in Giappone con tanto di terza doppietta stagionale in coppia con Perez.

A Charles Leclerc e Carlos Sainz il compito di riportare la rossa ai fasti di Melbourne mentre è attesa a un riscatto dopo un inizio di stagione deludente la Mercedes e in particolare Lewis Hamilton. Scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere il Gp di Cina in diretta tv e live in streaming, in particolar modo gli orari, ancora mattutini, i canali e il programma completo del fine settimana cinese.

Leclerc prima del Gp Cina: “Sainz sta facendo meglio di me”

Ferrari pronta per il Gran Premio di Cina. Grande curiosità per le parole di Charles Leclerc, che alla vigilia ha parlato anche dell’ottimo rendimento del compagno di squadra Carlos Sainz, prossimo a lasciare il sedile a Lewis Hamilton: “Lui sta facendo un lavoro migliore, è semplice – ha ammesso senza troppi problemi il talento monegasco -. In Bahrain è difficile fare un paragone, perché io ho avuto dei problemi e credo che a parte questo sia stato un weekend molto buono. Tuttavia, nelle ultime due gare lui è stato più forte. Ora sta a me lavorare, – ha aggiunto Leclerc – soprattutto nella fase di qualifica, che di solito è un punto di forza”.

Verstappen inserito tra le 100 persone più influenti del 2024

Alla vigilia del weekend cinese, Max Verstappen viene insignito dell’ennesimo riconoscimento. Il tre volte campione del mondo, in vetta alla classifica piloti anche quest’anno, è stato inserito dal Time nel prestigioso elenco delle 100 persone più influenti del 2024, per il suo impatto nel mondo del motorsport e per la sua capacità di relazionarsi sui social e nel rapporto one-to-many con i fan.

“Verstappen è così sicuro al volante che, durante una gara, è riuscito persino a tenere d’occhio gli schermi attorno alla pista, per osservare la battaglia in corso dietro di lui”, ha sottolineato Sean Gregori, corrispondente sportivo senior del Time, che si occupa di questa speciale classifica. Il premio verrà consegnato il 15 maggio, nella settimana che condurrà al Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Dove vedere il Gp della Cina di F1 in diretta tv, streaming e in differita

Il Gp di Cina sarà trasmesso in diretta tv sui canali 201 e 207 di Sky, con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Roberto Chinchero e Marc Gené, Brand Ambassador della Scuderia Ferrari. Il Gran Premio di Shangai sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now, le cui applicazioni mobili saranno scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. La Qualifiche sprint in diretta in chiaro venerdì su TV8, mentre la Sprint Race di sabato, la gara di domenica saranno un’esclusiva Sky Sport, con differita su TV8.

F1, il programma completo del weekend in Cina: orari Sky e Tv8

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 19 aprile

Prove Libere 1: ore 5:30 – 6:30

Sprint Qualifying: ore 9:30 – 10:14

Sabato 20 aprile

Sprint Race: ore 5:00 – 6:00

Qualifiche: 9:00 – 10:00

Domenica 21 aprile

Gara: ore 9:00

Palinsesto TV8 (Dirette e differite)