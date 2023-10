F1, Gp Qatar 2023 prove libere e qualifiche: diretta live

Le prove libere e le qualifiche del GP del Qatar della Formula 1 in programma oggi, venerdì 6 ottobre, si possono seguire in diretta televisiva e in streaming su Sky, SkyGo e NOW a partire rispettivamente dalle 15.30 e dalle 19.00. Solo per le qualifiche di scena a Losail è prevista la messa in onda in diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma in differita alle ore 22.00.