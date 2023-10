F1 Gp Qatar, Sainz e la sabbia in pista a Losail: "Mio padre sarebbe andato forte". Team radio virale

All'inizio delle prove libere del Gran Premio del Qatar con tanta sabbia sulla pista di Losail, Carlos Sainz si è lasciato andare ad una battuta indirizzata al papà grandissimo campione di rally e tre volte vincitore della Dakar

06-10-2023 16:39

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

La pista di Losail come le dune del deserto. Più che Gran Premio del Qatar di Formula 1 come la Dakar. Da qui nasce la battuta che Carlos Sainz ha regalato ai telespettatori della Formula 1 che seguivano la prima e unica sessione di prove libere. Una battuta, quella del pilota della Ferrari, diventata subito virale sui social e che sottolinea ancora una volta la simpatia dello spagnolo non nuovo a freddure di questo tipo come già successo diverse volte nel vittorioso Gp di Singapore.

F1, GP Qatar: Sainz sulla sabbia in pista invoca il papà Carlos senior

Una pista nel deserto Losail. Per di più senza manifestazioni di contorno. La F1 è scesa in pista per la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar su di una pista completamente piena di sabbia. Praticamente le monoposto soprattutto nei primi giri sollevavano la sabbia come se fossero nuvoloni d’acqua su pista bagnata.

Sainz ha preso la palla al balzo per aprire il team radio e fare una battuta: “Mio padre sarebbe andato veloce in queste condizioni”. Il riferimento è ovviamente a indirizzato al papà Carlos Sainz senior grandissimo campione di rally, due volte Campione del Mondo nel 1990 e nel 1992, vincitore di tre edizioni del Rally Dakar (nel 2010, 2018 e 2020) che si corre per lunghi tratti nel deserto.

the sand is making the track a little slippery.. where is Carlos Sainz Sr when you need him! 😂 pic.twitter.com/CigW0ct08S — WTF1 (@wtf1official) October 6, 2023

Sainz ha poi portato a termine la sua sessione di prove libere, che ricordiamo sarà unica per tutti, visto che alle 19 ci saranno già le qualifiche e domani la giornata sarà dedicata interamente alla Sprint Race, con qualifiche e corsa breve. Lo spagnolo ha fatto segnare il 2° tempo a 3 decimi dal miglior tempo di Max Verstappen (l’olandese già domani nella SR può diventare campione del mondo) che l’ha superato proprio nel finale. Terza l’altra Ferrari di Charles Leclerc.