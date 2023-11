Ultimo aggiornamento 24-11-2023 09:51

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Circuito di Yas Marina, 24 novembre 2023 – Ultimi giorni di scuola per la Formula 1. Comincia oggi il week end del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di F1 2023. Nello sfarzo della capitale degli Emirati Arabi prime sessioni di probe libere che soprattutto nelle fp1 vedranno in pista tantissimi rookie, ben 10, tra cui il ferrarista Robert Shwartzman che farà coppia con Carlos Sainz. Per la Ferrari l’obiettivo è battere in volata la Mercedes per il 2° posto nei costruttori distante appena 4 punti per il team di Maranello.

