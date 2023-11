F1, Gp Abu Dhabi: Leclerc, Verstappen e Alonso saltano le libere, Ocon a rischio. Cosa succede a Yas Marina, invasione di rookie

Leclerc, Verstappen e Alonso ma non solo loro salteranno le prime prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1, c'è un motivo preciso: per regolamento devono correre i rookie. Per la Ferrari ci sarà Shwartzman

23-11-2023 11:58

L’ultimo week end del Mondiale di F1 2023 parte monco. Anche se all’insegna delle novità assolute e della “meglio gioventù”. La notizia potrebbe destare scalpore: Charles Leclerc, Max Verstappen e Fernando Alonso non prenderanno parte alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi.

Infortuni? Malessere? Squalifiche? Niente di tutto questo. Le fp1 di Yas Marina saranno infatti dedicate il venerdì mattina ai rookie. Saranno ben 10 in pista nella prima sessione di libere. E nelle turnazioni, imposte praticamente da regolamento, rientrano anche i due big di Ferrari, Red Bull e Aston Martin che quindi dovranno mordere il freno per la prima ora, restando ai box, prima di prendere condifenza con la pista di Abu Dhabi.

Ma per una decina di piloti appiedati momentaneamente ce n’è uno che pare essere a rischio o quantomeno acciaccato per davvero. Stiamo parlando di Esteban Ocon che non sarà presente al media day del giovedì per una indisposizione.

Ferrari, Leclerc salta le libere 1 di Abu Dhabi: c’è Shwartzman

Dunque nessuna indisposizione per Charles Leclerc che non sarà in pista domani nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Al suo posto sulla SF23 del monegasco correrà le fp1 Robert Shwartzman pilota russo con cittadinanza israeliana.

Perchè Shwartzman corre ad Abu Dhabi al posto di Leclerc. Secondo il regolamento FIA, infatti, ogni pilota deve essere sostituito per una sessione di libere da un rookie che non abbia disputato più di due Gran Premi in Formula 1 in carriera. E se queste regola in passato non riguardava tutti i piloti e tutte le scuderie nel corso degli anni è stata estesa a tutti, senza eccezioni. Carlos Sainz infatti ha saltato le fp1 del Gp di Olanda, anche in quell’occasione le corse Shwartzman

Gp Abu Dhabi: l’invasione dei rookie, chi sono i 10 piloti in pista nelle fp1

Come detto non solo Leclerc non ci sarà in fp1. Anche Max Verstappen e Fernando Alonso dovranno aspettare le libere 2 per prendere confidenza con la pista di Yas Marina. Al suo posto, Felipe Drugovich, pilota di riserva Aston Martin, che aveva già sostituito Stroll nei test prestagionali. Che era in predicato di prendere il posto del canadese nel suo punto più basso della stagione prima del risveglio delle ultime gare.

Curioso, in questo caso, quanto deciso da Red Bull, che non vedrà al volante della RB19 né Max Verstappen né Sergio Pérez. Ma nella sessione di Libere 1 ad Abu Dhabi si prevede una vera e propria invasione di rookie per molti team che, come da regolamento sportivo, devono schierare almeno due volte in stagione un giovane in una sessione di prove. Saranno ben 10 piloti di belle speranze a calarsi nelle monoposto di F1 domani mattina. Ecco l’elenco completo

Jake Dennis – Red Bull

Isack Hadjar – Red Bull

Frederik Vesti – Mercedes

Robert Shwartzman – Ferrari

Jack Doohan – Alpine

Pato O’Ward – McLaren

Felipe Drugovich – Aston Martin

Theo Pourchaire – Alfa Romeo

Oliver Bearman – Haas

Zak O’Sullivan – Williams

Alpine, allarme Ocon: non sta bene, Gp Abu Dhabi a rischio?

Riposo forzato ma diverso anche per Esteban Ocon che non prenderà parte alla conferenza piloti di oggi. Il pilota francese non è stato bene negli ultimi giorni e quindi è stato messo a riposto dagli eventi collaterali del Gp di Abu Dhabi. Al momento non è ipotizzata una sostituzione in vista del weekend. Il team Alpine ha reso noto che:

“i suoi medici gli hanno consigliato di riposare. Anche se le sue condizioni sono migliorate a partire da questa mattina, salterà gli impegni di oggi con i media al circuito. Ci aspettiamo che torni in pista il prima possibile“.

Gp Abu Dhabi F1: programma e orari del week end di Yas Marina

Venerdì 24 novembre

Prove Libere 1: ore 10:30 – 11:30

Prove Libere 2: ore 14:00 – 15:00

Prove Libere 3: ore 11:30 – 12:30

Qualifiche: ore 15:00 – 16:00

Gara: ore 14:00

