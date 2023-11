Ultimo aggiornamento 24-11-2023 12:16

Circuito di Valencia, 24 novembre 2023 – All’ultimo istante Johan Zarco ha piazzato la zampata vincente facendo segnare il miglior tempo della prima sessione delle prove libere del Gran Premio di Valencia ultima prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha girato in 1:30.191. Alle sue spalle sempre e solo Desmosedici: Di Giananntonio, Martin apparso più in palla tra i due sfidanti per il titolo, e Bezzecchi. Il leader del campionato Pecco Bagnaia è solo 13° a oltre 7 decimi di ritardo dalla vetta con tanti problemi che lo hanno rallentato in pista e ai box. Appuntamento alle 15 per la seconda sessione di prove libere che sarà valida come prequalifiche.

Segui le libere – prequalifiche del GP di Valencia MotoGP dalle 15

