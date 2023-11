MotoGP Valencia decisiva, Bagnaia o Martin: Pecco campione del mondo già sabato, tutte le combinazioni per la Sprint Race

Il Gran Premio della Comunità Valenciana ultima prova del Mondiale MotoGP deciderà tra sabato e domenica la sfida iridata tra Bagnaia e Martin con Pecco avanti di 21 punti che può vincere il titolo già sabato nella Sprint Race a patto che si verifichino questi risultati

22-11-2023 08:00

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Mancano all’appello una Sprint Race e una gara. Si avvicina sempre di più l’ultimo atto della sfida per il Mondiale piloti MotoGP nel duello all’ultima staccata tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Come prevedibile sarà il Gran Premio di Valencia del prossimo week end, ultima prova del campionato della classe regina, a decretare il vincitore dell’iride 2024.

Nell’ultima gara, in Qatar, Bagnaia ha messo ha segno un bel colpo, approfittando delle difficoltà di Martin con le gomme, volando così a +21 punti sullo spagnolo. A questo punto Pecco potrebbe addirittura laurearsi campione del mondo già sabato al termine della Sprint Race sulla pista di Ricardo Tormo se alcuni piazzamenti con Martinator si incastrassero. Proviamo a vedere tutte le combinazioni possibili.

Gp Valencia MotoGP: la spallata di Bagnaia a Martin in Qatar

Dalle stelle alle stalle e viceversa a seconda dei punti di vista. La sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin ha subito tra il sabato e la domenica in Qatar un colpo e un contraccolpo mica da ridere. La situazione si è ribaltata tre volte nel giro di 48 ore. Si era partiti al venerdì con un Martin molto nervoso, non a suo agio con le gomme quasi incapace di trovare il grip sulla pista di Losail.

Eppure il sabato nella Sprint Race la situazione si era capovolta. Martin è andato via veloce verso l’ennesima vittoria della sua straordinaria seconda parte di stagione, specie nelle gare breve (ben 8 Sprint). Bagnaia invece aveva faticato eccome riuscendo a strappare con le unghie e con i denti un 5° posto che gli consentiva di mantenere 7 punti di vantaggio sullo spagnolo che sembrava pronto a sferrare l’attacco alla leadership mondiale nella gara del giorno dopo.

Il Gran Premio del Qatar ha invece riservato due enormi sorprese, contrastanti. Da una parte un Bagnaia pimpante, capace di scappar via sin da subito portandosi dietro un grandioso Di Giannantonio che poi avrebbe vinto la corsa. Dall’altra il calvario di Martin che, a detta sua, ha sentito la gomma non rispondere sin dal via, finendo poi 10° arrivando anche a parlare di Mondiale falsato.

MotoGP Valencia: Bagnaia campione sabato se… le combinazioni

Il risultato del week end del Qatar quindi ci ha consegnato una classifica mondiale piloti che vede Francesco Bagnaia con un tesoretto di 21 punti di vantaggio su Jorge Martin. Tanti se consideriamo che nel Gran Premio di Valencia, tra Sprint e Gara, ce ne saranno in palio 37 (12 al sabato e 25 la domenica). Ma altrettanto pochi se consideriamo che questo pazzo Mondiale MotoGP 2023 ha riservato diverse sorprese, alti e bassi, colpi di scena duplici, a volte anche durante la stessa gara.

Fonte: IPA

Se Jorge Martin dovesse vincere entrambe le gare, Sprint e GP di Valencia, a Bagnaia servirebbero 16 punti tra sabato e domenica. Va detto infatti che a parità di punti, Pecco sarebbe comunque campione del mondo per effetto del numero di vittorie in gara, che sorride al prodotto della VR46 Academy per 6 successi a 4 con Martin che potrebbe arrivare al massimo a 5.

Ma avendo un vantaggio di 21 punti su Martin, Bagnaia potrebbe vincere il titolo già sabato 25 novembre nella Sprint di Valencia. A Pecco basterebbe guadagnare altri 4 punti su Martin nella Sprint salendo così a 25 punti di vantaggio sullo spagnolo e per il discorso di cui sopra sul maggior numero di vittorie in gara, diventerebbe campione del mondo per il secondo anno consecutivo ancora prima dell’inizio del Gp di domenica.

Bagnaia campione MotoGp nella Sprint Race: tutte le combinazioni

Ricordiamo che la distribuzione dei punti nella Sprint Race in MotoGP prevede 12 punti per la vittoria, 9 per il 2° posto, 7 per il 3° e così via di posizione in posizione fino al 9° posto che assegna un punto. In virtù di questo possiamo riassumere che Pecco Bagnaia sarebbe campione del mondo già sabato nella Sprint Race se…

Bagnaia vince e Martin chiude al 3° posto

Bagnaia chiude 2° e Martin fa 5°

Bagnaia chiude 3° e Martin fa 7°

Bagnaia chiude 4° e Martin fa 8°

Bagnaia chiude 5° e Martin fa 9°

Bagnaia chiude 6° e Martin fa 0 punti nella sprint

MotoGP, il paradosso di Fabio Di Giannantonio