MotoGp, GP Qatar diretta LIVE Losail

Il racconto della gara

Luca Marini in pole position a Losail con Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez al suo fianco ma l'attenzione è tutta su Bagnaia, quarto, e Martin, quinto. Dopo la sprint race di ieri, i due sono infatti separati da soli 7 punti, il verdetto finale per il titolo mondiale è rimandato a Valencia ma oggi ci sono in palio punti pesantissimi, soprattutto se Martin dovesse recuperare altro terreno sul rivale o, addirittura, sorpassarlo.

GIRO 2. Quasi mezzo secondo per Bagnaia su Marini, Martin invece è bloccato in ottava posizione e sembra in difficoltà nel tenere la coda del compagno Zarco.

GIRO 4. Martin non riesce a tenere il passo dei primi cinque, momento di difficoltà assoluta per lo spagnolo che ha però agganciato Marc Marquez.

GIRO 7. Bagnaia non riesce a staccare il quartetto alle proprie spalle, Martin invece ha perso tre decimi da Marini e, per ora, non sembra in grado di rimontare.

GIRO 10. Vinales è minacciosissimo alle spalle di Martin, gara tutta in salita per lo spagnolo della Ducati che potrebbe aver danneggiato il posteriore con la scodata in partenza.

GIRO 13. Prove di fuga per Pecco che porta a quattro i decimi di vantaggio su Di Giannantonio. Martin finisce in nona posizione, superato anche da Miller.

GIRO 15. Crolla Binder che non sembra più in grado di andare a prendere i due italiani al comando. Martin intanto è finito a un secondo da Miller e rischia di subire anche il sorpasso del compagno di team Zarco.

GIRO 16. Vinales ha agganciato il terzetto formato da Binder, Alex Marquez e Marini, attualmente in lotta per il terzo posto.

GIRO 17. Diggia sembra averne di più rispetto a Pecco ma per ora rimane alle spalle del campione del Mondo. Luca Marini intanto è salito in terza posizione passando Binder.

GIRO 18. Arriva un altro aiuto per Pecco con il compagno Bastianini, davvero in palla in questa fase finale, che salta netto Martin e lo relega in decima posizione. Intanto Vinales si è messo dietro Marquez e Binder ed è alla caccia del terzo posto di Marini.

GIRO 19. Di Giannantonio rompe gli indugi e passa Bagnaia che non sembra voler rischiare ulteriormente visto l'enorme vantaggio su Martin in questa fase della gara.

GIRO 20. Bagnaia non ci sta e rischia tantissimo alla prima staccata. Per poco non tampona Diggia e si salva nella via di fuga. Il campione del Mondo si ritrova comunque secondo a quasi tre secondi dal leader della gara. Marini completa il podio italiano.

GIRO 21. Di Giannantonio è vicinissimo alla prima vittoria in carriera il MotoGP, situazione singolare per il pilota italiano che non ha ancora un contratto per la prossima stagione.

La MotoGP torna in pista con il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2023. Dopo la vittoria della Sprint Race di ieri da parte di Martin è sempre più serrata la lotta con Bagnaia per il titolo, sono solo 7 i punti che dividono i due a favore di Pecco. La classifica piloti è attualmente così composta:

1. BAGNAIA (Ducati) 412 punti 2. MARTIN (Ducati Pramac) 398 punti 3. BEZZECCHI (Ducati VR46) 323 punti 4. B.BINDER (KTM) 254 punti 5. ZARCO (Ducati Pramac) 200 punti

Adesso sono solo 7 punti a dividere Martin da Bagnaia! Questo dopo che Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Scatenato Martinator che ha superato in un sol giro in avvio Luca Marini e Alex Marquez resistendo nel finale agli attacchi di un ispiratissimo Fabio Diggiannantonio splendido 2° così come lo stesso Marini salito sul podio. Solo 5° Francesco Bagnaia, mai in palla nella gara breve oggi, alle spalle anche di Alex Marquez.

Per quanto riguarda oggi si riparte dalle qualifiche di sabato mattina e dalla pole di Luca Marini che scatterà di nuovo in prima fila con Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. I duellanti per il Mondiale partiranno nuovamente vicini, in seconda fila: Francesco Bagnaia 4°, proprio davanti a Jorge Martin (5°) poi Zarco (6°). La Gara Sprint del Gran Premio del Qatar si corre sul circuito di Losail. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 18.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Marini Ducati 2. Di Giannantonio Ducati 3. A. Marquez 2a Fila 4. Bagnaia Ducati Ducati 5. Martin Ducati 6. Zarco 3a Fila 7. M. Marquez Ducati Honda 8. Viñales Aprilia 9. R. Fernandez 4a Fila 10. A. Espargaro Aprilia Aprilia 11. Binder KTM 12. A. Fernandez 5a Fila 13. Bezzecchi KTM Ducati 14. Quartararo Yamaha 15. Bastianini 6a Fila 16. Miller Ducati KTM 17. Oliveira Aprilia 18. Morbidelli 7a Fila 19. P. Espargaro Yamaha KTM 20. Mir Honda 21. Lecuona 8a Fila 22. Nakagami Honda Honda

Il Gran Premio del Qatar si corre sul circuito di Losail. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 18.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: