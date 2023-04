Ultimo aggiornamento 01-04-2023 08:08

Gp d’Australia, Qualifiche

Q3

IN CORSO

Risultato Q2

1. Verstappen (Red Bull)

2. Alonso (Aston Martin)

3. Sainz (Ferrari)

4. Leclerc (Ferrari)

