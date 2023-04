F1, qualifiche Gp Azerbaigian: Leclerc riporta la Ferrari in pole. Poi Red Bull e Sainz

Ultimo aggiornamento 28-04-2023 17:30

Riassunto dell'evento

Charles Leclerc è tornato. Ed è tornata anche la Ferrari. La pole position del Gran Premio dell’Azerbaigian è andata infatti al pilota monegasco che nel momento più caldo del Q3 ha riportato la Rossa di Maranello in testa. 1:40.203 per Carletto, alla pole numero 19 in carriera, la terza consecutiva sulla pista cittadina di Baku. Circuito dove però ha vinto solo in Formula 2.

Miglior tempo per il ferrarista, che scatterà così davanti a tutti nella gara di domenica. In prima fila con lui la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, davanti a Leclerc in classifica di ben 63 punti. Seconda fila dello schieramento per l’altra Red Bull di Sergio Perez e l’altro ferrarista Carlos Sainz, quarto e un po’ più appannato rispetto al compagno di squadra.

Qualifiche Gp Azerbaigian: risultato definitivo

Leclerc (Ferrari) 1:40.203 Verstappen (Red Bull) 1:40.391 Perez (Red Bull) 1:40.495 Sainz (Ferrari) 1:41.016 Hamilton (Mercedes) 1:41.177 Alonso (Aston Martin) 1:41.253 Norris (McLaren) 1:41.281 Tsunoda (Alpha Tauri) 1:41.581 Stroll (Aston Martin) 1:41.611 Piastri (McLaren) 1:41.611 Russell (Mercedes) 1:41.654 Ocon (Alpine) 1:41.798 Albon (Williams) 1:41.818 Bottas (Alfa Romeo) 1:42.259 Sargeant (Williams) 1:42.395 Zhou (Alfa Romeo) 1:42.642 Hulkenberg (Haas) 1:42.755 Magnussen (Haas) 1:43.417 Gasly (Alpine) 1:44.853 De Vries (Alpha Tauri) 1:55.282

Qualifiche Gp Azerbaigian: la Ferrari torna in pole

Quello delle qualifiche di Baku è un risultato fondamentale per la Ferrari, che ha iniziato male il 2023 con appena 26 punti in tre gare senza mai salire una volta sul podio. Due ritiri e un settimo posto finora per Leclerc, che in Azerbaigian ha fatto capire di volersi riprendere quello che è sfumato lo scorso anno, con il motore ko quando era in testa alla corsa.

La prestazione sul giro secco è sempre stata il suo forte e lo si vede anche dagli otto decimi di vantaggio sul compagno di squadra Sainz. Le due Red Bull così in mezzo alle Ferrari in griglia di partenza, con una corsa che domenica potrebbe far rivedere un duello in pista fra queste due squadre proprio come nella stagione 2022. Mercedes e Aston Martin più in affanno.

Qualifiche Gp Azerbaigian: ora sotto con la Sprint

Con Ferrari e Red Bull nelle prime due file, si sono viste un po’ più in difficoltà Mercedes e Aston Martin, che hanno quasi sempre preceduto le Rosse nelle tre gare iniziali. In terza fila ci saranno i due vecchi leoni Lewis Hamilton e Fernando Alonso, mentre i loro compagni di squadra hanno faticato ancora di più: nono Lance Stroll e solo 11° George Russell, fuori già in Q2.

Queste qualifiche determinano così la griglia di partenza della gara tradizionale da 51 giri di domenica. La giornata del sabato diventa ora tutta dedicata alla Sprint, con nuove qualifiche Shootout al mattino e con la gara corta al pomeriggio. Alle 15:30 la corsa Sprint da 17 giri in quel di Baku, la prima del 2023, con punti ai migliori otto al traguardo. Domenica gara alle 13.

