F1, P1 Gp Baku: Verstappen primo, ma si scuote la Ferrari

Nelle libere in Azerbaigian, Leclerc ha chiuso al secondo posto dietro alla Red Bull del campione del mondo

28-04-2023 13:49

La Ferrari si scuote a Baku, in Azerbaigian, per il quarto Gp di Formula Uno della stagione. Nelle prove libere, Charles Leclerc chiude al secondo posto, staccato di 37 millesimi, dietro alla Red Bull di Max Verstappen. Il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.42.315. Al terzo posto la seconda Red Bull di Sergio Perez. Poi ecco l’altra Rossa di Carlos Sainz. Quinto il britannico Lando Norris su McLaren, a seguire l’AlphaTauri dell’olandese Nick DeVries.

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha chiuso undicesimo, ma con le gomme medie, staccato di quasi un secondo e mezzo. George Russell è addirittura 17esimo.