F1 qualifiche Gp Abu Dhabi diretta LIVE: doppietta McLaren fp3 affossa le speranze Ferrari. Sainz e Leclerc lontani

Ma come avrete sicuramente letto nei nostri articoli di F1 il week end non è cominciato benissimo per la Ferrari anzi. Dopo l’illusorio miglior tempo di Leclerc nelle fp1 è arrivata la mazzata della penalizzazione per il monegasco che sarà costretto a partire 10 posizione indietro in griglia a causa della sostituzione del pacco batteria sulla sua SF-24. Per di più sempre Leclerc è stato vittima di una intossicazione alimentare, chissà proprio in quella cena di tutti i piloti del Mondiale il giorno prima delle prime libere.