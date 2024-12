F1 Abu Dhabi, la sofferenza di Leclerc tra intossicazione alimentare e penalità. Ma per il titolo conta su Sainz

Charles Leclerc ha vissuto un venerdì ad Abu Dhabi di grande difficoltà e controverso, dal miglior tempo in FP1 (corsa con il fratello Arthur) alla penalizzazione ed anche una intossicazione. Il pilota Ferrari fa il punto sulle sue condizioni

L’ultimo fine settimana della stagione 2024 di F1 comincia col piede sbagliato per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari non ha avuto la possibilità di godersi appieno la prove libere condivise con il fratello Arthur, giacché ha dovuto fare i conti con una penalità di 10 posizioni in griglia e pure con una intossicazione alimentare.

Leclerc, un venerdì indimenticabile nel bene e nel male

Le FP1 sono state un momento storico per la scuderia di Maranello e anche per la F1, come abbiamo già avuto modo di sottolineare: per la prima volta due fratelli hanno corsa su una monoposto del medesimo team. E la prima sessione è anche andata bene per Charles, autore del miglior tempo. Peccato però che contestualmente sia arrivata la penalizzazione a cui abbiamo accennato da scontare domenica, dovuta alla necessità di implementare un terzo pacco batterie (per regolamento in stagione vengono autorizzati non più di due).

In seguito, nelle FP2 il monegasco si è posizionato sesto ad oltre sei decimi dal miglior tempo ottenuto da Lando Norris. L’obiettivo titolo Costruttori per Ferrari diventa insomma un’impresa da scalata in solitaria al Nanga Parbat in inverno e senza bombole. Ma le sventure per Leclerc non sono finite qui, visto che si è scoperto che il monegasco ha dovuto fare i conti con una intossicazione alimentare, forse agevolata anche dal clima umido di Abu Dhabi.

Ma Leclerc rassicura con una battuta autoironica

Ulteriore tegola per le ambizioni della Ferrari, ma il pilota a fine sessione ha voluto comunque rassicurare sulle proprie condizioni. “Mi sento un po’ meglio già dopo stanotte, e con una bella dormita potrò presentarmi in pista con le batterie ricaricate”, ha spiegato, concedendosi un po’ di (auto)ironia.

Il monegasco confida in una rimonta domenica: “Le McLaren sfortunatamente per noi sembrano più veloci, ma sappiamo che le cose possono cambiare facilmente in F1. Dobbiamo restare concentrati e sappiamo che tutto sarà possibile sino alla bandiera a scacchi. Oggi abbiamo dovuto affrontare noi un problema e non li auguro a nessuno, ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi“.

Preoccupa comunque il fatto che in termini di simulazione di qualifica le McLaren abbiano battuto le vetture di Maranello, così come nei long-run. Insomma, la scuderia di Woking ha in mano il match point, che può solo perdere, ma mai dire mai nella F1.

Leclerc omaggia Sainz: “Il nostro rapporto è fantastico”

Il fine settimana di Yas Marina sarà anche l’occasione dell’ultima gara in Ferrari di Carlos Sainz. Con Leclerc il rapporto è stato di alti e bassi, soprattutto in questa stagione, ma il monegasco ha ribadito il fatto che “contiamo l’uno sull’altro per vincere il titolo Costruttori”. E ha aggiunto: “Il nostro rapporto è fantastico ed entrambi daremo tutto sino all’ultimo giro per provare a chiudere nel migliore dei modi possibili questi quattro anni assieme”.