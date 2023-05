Finale A1 volley femminile, Conegliano-Milano: gara-5 decide lo Scudetto. Diretta

Ultimo aggiornamento 15-05-2023 20:03

Finale A1 volley femminile, Conegliano-Milano diretta live

1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET CONEGLIANO MILANO

Questa è la sfida decisiva, per la stagione. Quella che mette in palio tutto: lo Scudetto della stagione 22/23 della Serie A1 femminile. Lunedì 15 maggio, a partire dalle ore 20.50, al Palaverde, la Vero Volley Milano sarà ospite della Prosecco Doc Imoco Conegliano, per gara-5 della Finale tricolore.

Conegliano-Milano, la situazione

Arriviamo a stasera in perfetta parità, con il fattore campo che è stato sconfessato due volte. Facciamo un rapido riassunto delle precedenti sfide: Gara-1 vinta dalle venete in casa al tie-break, Gara-2 da Milano 3-0 in Lombardia, Gara-3 ancora dalle lombarde al quinto set al Palaverde e Gara-4 dalla Prosecco Doc in tre giochi all’Arena di Monza.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi lo sprint vincente conquisterà un risultato centrale, soprattutto per Milano.

