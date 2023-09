Italia-Colombia, Torneo Preolimpico volley femminile 2023: è subito Antropova. Diretta

Incomincia la sfida: avvio con un certo sprint di Manin che fa subito u ace, per poi commettere un errore in ricezione poco dopo. Anche Lubian sbaglia il servizio, ma ci pensa poi Sylla con un bel pallonetto a rimediare e a rimettere in evidenza il gap. Italia veloce, ma non troppo aggressiva e il punteggio si fissa subito sul 6-2 per le azzurre.