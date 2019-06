Bonansea si accentra e calcia in porta! Barbara para e mette in angolo21:06

La partita sta per cominciare! Le squadre sono entrate in campo20:30

Gara valevole per la terza partita della fase a gironi, nella quale le ragazze di mister Bertolini hanno vinto le prime due partite contro Australia e Jamaica, qualificandosi per gli ottavi di finale20:30

PREPARTITA

Italia - Brasile è valevole per l'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali Femminili 2019.

La partita è in programma il giorno 18 giugno alle ore 21:00 allo stadio Stade du Hainaut.

L'Italia femminile guidata da Milena Bertolini comanda a punteggio pieno il girone C con 6 punti dopo la vittoria per 2-1 contro l'Australia ed il rotondo 5-0 contro la Giamaica. L'Italia è già qualificata per gli Ottavi di finale. Il Brasile invece è attualmente in seconda posizione a 3 punti dopo la vittoria nella partita di esordio contro la Giamaica, posizione che condivide insieme all'Australia che nell'ultima partita ha vinto 3-2 contro lo stesso Brasile.

Dove vedere Italia - Brasile

Italia -Brasile femminile si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 giugno.

