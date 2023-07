Mondiali Nuoto 2023 25 luglio diretta live: Quadarella e Ceccon d'argento, 1500 stile e 100 dorso da medaglia

Ultimo aggiornamento 25-07-2023 15:05

Riassunto dell'evento

Fukuoka, Giappone. Ancora negli occhi lo splendido oro di Thomas Ceccon, un tipo sornione col baffo retrò da giovane Montalbano. E l’argento di Nicolò Martinenghi, uno col volto bello di una nazionale da copertina.

Nello splendido zoo disciplinare del nuoto, la rana e la farfalla sono improvvisamente diventati esemplari da annali. Ci hanno regalato soddisfazioni incredibili. Ripartiamo da qui: terza giornata di vasca ai Mondiali di nuoto 2023, Fukuoka aveva chiuso le piscine con l’inno di Mameli che ancora riecheggiava tra corsia e spogliatoi.

Oggi è l’ennesimo programma fitto: semifinali e finali dalle 13. Una via l’altra. Siamo direttamente coinvolti? Certo che sì, non in tutte le prove ma l’Italia c’è e prova a stupirci di nuovo. E si riparte proprio da lui, Ceccon.

Tenterà uno storico bis, stavolta a caccia dell’iridato nei 100 dorso. Attesa grande per la finale dei 1500 stile libero femminile: Simona Quadarella per il grande sogno. In gara, nella semifinale dei 50 rana, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Tempo di semifinale anche per Alberto Razzetti, 200 farfalla uomini.

Nessun italiano in gara nelle finali dei 200 stile libero maschili e in quelle dei 100 dorso e 100 rana femminili. Azzurri assenti anche nelle semifinali dei 200 stile libero femminili

Il programma del 25 luglio: semifinali e finali

13.02

200 stile libero uomini, finale

Nessun italiano in gara

13.10

1500 stile libero donne, finale

Simona Quadarella

13.34

50 rana uomini, semifinali

Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo

13.51

100 dorso donne, finale

Nessuna italiana in gara

13.59

100 dorso uomini, finale

Thomas Ceccon

14.13

200 stile libero donne, semifinali

Nessuna italiana in gara

14.33

200 farfalla uomini, semifinali

Alberto Razzetti

14.45

100 rana donne, finale

Nessuna italiana in gara