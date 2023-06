Mondiali U20, Semifinale Italia-Corea del Sud: azzurri in cerca della finale. DIRETTA LIVE

La Corea del Sud è stata la nazionale rivelazione del torneo: gli asiatici hanno sorpreso subito alla prima partita del girone, quando hanno sconfitto la Francia per 2-1. Poi si sono qualificati con due pareggi con Honduras e Gambia, e nella fase a eliminazione diretta hanno eliminato prima l’Ecuador per 3-2, e poi la Nigeria per 1-0 ai tempi supplementari. Una squadra difficile da studiare: gli unici due elementi che giocano in Europa sono Kim Yong-Hak (Portimonense) e Lee Ji-Han (Friburgo). Calcio d’inizio alle 23.