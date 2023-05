Il tecnico della Nazionale U20 alla Gazzetta dello Sport: “Simone ha doti grandissime, è rapido, dribbla facile, va fatto crescere però”

31-05-2023 14:30

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta Dello Sport, il commissario tecnico degli azzurrini dell Under 20, Carmine Nunziata, ha esaltato il talento di Pafundi. Riguardo il giovane talento dell’Udinese, il ct dice: ”Ne abbiamo pochi di talenti così… Simone ha doti grandissime, è rapido, dribbla facile, va fatto crescere però”.

l’Italia del futuro è tranquilla perché ci sono altri giocatori bravi e talentosi come Pafundi. Per il ct infatti: “Ma lui come Baldanzi hanno colpi che possono spaccare una partita”.

Oggi l’Under 20 di Nunziata affronterà l’Under 20 inglese nel Mondiale che si svolge in Argentina, calcio d’inizio fissato alle ore 23.00.