Mondiali Under 20, l'Italia batte la Repubblica Dominicana e va agli ottavi

Ultimo aggiornamento 27-05-2023 22:42

Riassunto dell'evento

Mondiali Under 20: Repubblica Dominicana-Italia 0-3

Stadio Malvinas Argentinas di Mendoza, 27 maggio 2023

Mondiali Under 20, gli Azzurrini superano i dominicani

L’Italia Under 20 riesce a chiudere nel miglior modo possibile il proprio cammino nella fase a gironi di questo Mondiale in corso in Argentina, con un netto successo per 3-0 nei confronti della Repubblica Dominicana. Dopo il successo sul Brasile e il ko con la Nigeria ecco i tre punti nell’ultimo incontro del Gruppo D. Qualificazione agli ottavi di finale ottenuta così con il secondo posto in classifica tra Brasile e Nigeria, tutte con 6 punti.

Italia, doppietta di Casadei e gol di Ambrosino

L’Italia cerca di far capire da subito alla Repubblica Dominicana di volere questa vittoria. Dopo qualche tentativo al 19′ ecco il vantaggio degli Azzurri del ct Nunziata con il primo gol di Casadei, che si tuffa e mette in rete la palla dopo angolo di Pafundi e sponda di testa di Ambrosino. Qualche altra azione ma poi all’intervallo il punteggio resta sull’1-0. Intanto, il Brasile fa due gol alla Nigeria nel finale di frazione.

A inizio ripresa, arriva subito il raddoppio dell’Italia con Ambrosino al 50′, bravo ad approfittare degli spazi lasciati liberi dalla difesa avversaria. Al 61′ il terzo gol di Montevago, con un bel tiro a giro, annullato però dall’arbitro dopo un lungo check al Var per fuorigioco di Baldanzi. Così per il vero tris bisogna aspettare l’84’ con la doppietta personale di Casadei, che tira di sinistro dopo una bella azione.

La partita si chiude sul 3-0 e l’Italia chiude così al secondo posto. Primo il Brasile, che ha vinto 2-0, e terza la Nigeria. Tutte a quota 6 punti. Repubblica Dominicana ultima a 0. Ora gli Azzurri affronteranno agli ottavi di finale la prima del Gruppo C, che potrebbe essere la Colombia.

Repubblica Dominicana-Italia 0-3

Reti: 19′ Casadei (I), 50′ Ambrosino (I), 84′ Casadei (I)

Repubblica Dominicana Under 20 (4-5-1): Valdez (85′ Boesl); de Pena (25′ Vasquez), Martes, Jungbauer Genao, Ciriaco; Cuevas, Yambatis (78′ Schmidhauser), Alvarez (85′ Martinez), Montes de Oca, Boatwright (78′ More); Martin. Ct: Rosales.

Italia Under 20 (4-3-1-2): Desplanches; Guarino (70′ Fontanarosa), Ghilardi, Giovane, Turicchia; Prati (46′ Lipani), Faticanti (70′ Degli Innocenti), Casadei; Baldanzi (85′ Pisilli); Pafundi (46′ Montevago), Ambrosino. Ct: Nunziata.

Ammoniti: de Pena, Ghilardi, Pafundi, Boatwright.