Al Lusail Iconic Stadium, le due squadre stanno completando la fase di riscaldamento. La squadra di Scaloni, dopo aver perso clamorosamente per 2-1 il primo incontro di questo torneo contro l’Arabia Saudita, ha inanellato cinque risultati utili consecutivi eliminando la Croazia in semifinale con un netto 3-0. Dall'altra parte, i transalpini, dopo aver vinto agevolmente il girone D davanti all’Australia, hanno eliminato Polonia, Inghilterra e Marocco nella fase a eliminazione diretta raggiungendo per la seconda volta consecutiva l’ultimo atto della competizione.16:02