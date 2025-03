Moto2 diretta GP Argentina 2025: LIVE Termas de Rio Hondo

Cronaca in diretta

A Thermas de Rìo Hondo quasi tutto pronto per il via della gara del GP d’Argentina, secondo appuntamento del Campionato del Mondo di Moto2 2025.

Al termine delle qualifiche, pole position per Gonzalez che, reduce dal successo in Thailandia, scatterà in prima fila davanti a Dixon e Ramirez.

In seconda fila Escrig, Moreira e Salac mentre tra gli italiani, nono tempo per Vietti e dodicesimo per Arbolino.

Piloti che cercano la concentrazione in griglia di partenza. Pochi minuti al via della Moto2.

PARTITI! Ottima partenza di Dixon che passa in testa con Gonzalez e Ramirez alle sue spalle. Ottimo Vietti già in quinta posizione.

Giro 7. Dando uno sguardo agli italiani, sesto posto per Vietti e undicesimo per Arbolino.

La Moto2 torna in pista col GP di Argentina, secondo appuntamento della stagione 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Manuel Gonzalez (25 pt.)

(25 pt.) Aaron Canet (20 pt.)

(20 pt.) Senna Agius (16 pt.)

(16 pt.) Diogo Moreira (13 pt.)

(13 pt.) Marcos Ramirez (10 pt.)

Il Gran Premio di Argentina si corre sul circuito di Termas de Rio Hondo. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 17.15 di domenica 16 marzo 2025.