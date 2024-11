Moto3 GP Barcellona diretta live

Il racconto della gara

Con il titolo mondiale già in archivio, la lotta oggi è tutta per la seconda posizione con Holgado e Veijer appaiati a 236 punti, Ortolà invece parte da più indietro a quota 217.

In prima fila con Alonso ci sono proprio due dei tre coinvolti nella lotta per la piazza d'onore, Veijer e Ortolà, Holgado parte invece dalla quinta casella, scavalcato nelle qualifiche di ieri anche da Piqueras. Luca Lunetta è il primo degli italiani grazie al sesto posto ottenuto in qualifica.

Nella gara corsa qui a fine maggio si è imposto, tanto per cambiare, David Alonso su Ortolà e Rueda, quarto posto per Veijer davanti a Munoz.

Giro di ricognizione in corso, cielo sereno ma soli 11 gradi sul tracciato catalano, un fattore da tenere molto in considerazione, soprattutto con le gomme fredde in avvio di gara.

PARTITI! Partenza perfetta di Alonso che prova subito a scappare via, buono spunto anche per Ortolà che si piazza secondo davanti a Holgado e Veijer. Male Lunetta che si ritrova undicesimo dopo poche curve.

GIRO 5. Alonso scende ancora e si ritrova in ottava posizione, male anche Veijer che è decimo e al momento sta cedendo il secondo posto in classifica generale a Holgado, attualmente primo.

GIRO 7. Due decimi di vantaggio per Fernandez su Holgado, poi Munoz e Piqueras. Giro veloce per Alonso che ha passato Kelso ed è tornato in sesta posizione.

GIRO 15. Giro veloce di Munoz che sale al terzo posto dietro ad Alonso e Fernandez. Holgado finisce in quinta posizione mentre Veijer è tornato in decima.

GIRO 16. Contatto Ortolà-Alonso col colombiano che si rialza per rimanere in pista e rotola in quinta posizione, poi quarta grazie al sorpasso restituito all'avversario. Al comando c'è Fernandez su Holgado.

Sigillo numero 14 di David Alonso sulla stagione 2024 e record storico per il motomondiale: nessun pilota aveva mai vinto così tante gare della stessa classe in un solo anno.

Arriva la penalità di tre secondi per Fernandez che consegna quindi il podio a Piqueras! Si chiude così quindi il mondiale 2024 della classe Moto3, con una gara che ha visto vari avvicendamenti in testa ma con Alonso, a un certo punto finito in ottava posizione, che mette tutti in fila per la settima volta consecutiva. La lotta per il secondo posto in classifica generale viene vinta da Holgado, secondo anche oggi con Veijer mai in lotta per le posizioni di vertice. A fine gara arriva anche la penalità per Munoz che cede il proprio quinto posto a Yamanaka.

Alonso chiude il 2024 con 421 punti, il titolo mondiale, 15 podi e punti in tutte le gare. Holgado termina secondo con 256 lunghezze. Entrambi saranno nel team Aspar l'anno prossimo in Moto2. Colin Veijer chiude l'anno al terzo posto con 242 punti, Ortolà finisce quarto con 224.

Grazie per aver seguito la diretta scritta della gara della classe Moto3 del Solidarity GP, arrivederci a tra pochissimo per la gara di Moto2 e all'anno prossimo per quanto riguarda la Moto3.

La Moto3 torna in pista per l’ultimo atto del Mondiale 2024, il GP di Barcellona. Il campione David Alonso in pole cercherà di centrare l’ennesima vittoria di una stagione trionfale. La classifica piloti è attualmente così composta:

David Alonso (369 pt.) – Campione del Mondo Danny Holgado (236 pt.) Collin Veijer (236 pt.) Ivan Ortola (217 pt.) David Munoz (162 pt.)

Pole per Alonso a Barcellona e ora, al primo campione colombiano della storia, non resta che rinforzare il record di vittorie nella classe minore prima di cominciare a pensare alla prossima stagione in Moto 2. Per il secondo posto in campionato resta invece aperta la sfida tra Holgado, finito in seconda fila con il quinto tempo, e Veijer. Lunetta, 6° e primo degli italiani. Il Gran Premio di Barcellona si corre sul Circuito del Montmelò. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 17 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: