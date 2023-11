Ultimo aggiornamento 18-11-2023 14:47

Riassunto dell'evento

Tra i due litiganti per il titolo Bagnaia e Martin, gode sempre l’Italmoto e la Ducati. Pole incredibile con record di Luca Marini nel Gran Premio del Qatar penultima prova del Mondiale MotoGP 2023. Sarà stato l’imminente passaggio in Honda, ma sulla pista di Losail il pilota del Team Mooney VR46 ha staccato un 1:51.762 che ha sbaragliato la concorrenza. Togliendo la prima piazzaola a Fabio Di Giannantonio che già pregustava la pole. Prima fila completata da Alex Marquez.

In duellanti per il Mondiale partiranno vicini, in seconda fila: Francesco Bagnaia 4°, proprio davanti a Jorge Martin (5°) poi Zarco (6°). Terza fila per Marc Marquez che ha “succhiato” per tutto il Q2 la scia di Pecco, poi Vinales e Raul Fernandez, chiude la top ten Aleix Espargaro.

Per Luca Marini è la seconda pole in MotoGP dopo Mandalika e l’undicesima prima fila in carriera. Nel Q1 Zarco in 1:52.382 e Alex Marquez erano passati al Q2, fuori invece gli altri italiani che domani partiranno così: Bezzecchi, terzo nel mondiale, partirà 13°, Quartararo (14°), Bastianini reduce dal successo in Malesia (15°) e Morbidelli (18°).

Gp Qatar MotoGP: i tempi del Q2, la pole di Marini

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Luca Marini Ducati 1:51.762 2 Fabio Di Giannantonio Ducati +0.067 3 Alex Marquez Ducati +0.136 4 Francesco Bagnaia Ducati +0.274 5 Jorge Martin Ducati +0.296 6 Johann Zarco Ducati +0.339 7 Marc Marquez Honda +0.341 8 Maverick Viñales Aprilia +0.413 9 Raul Fernandez Aprilia +0.586 10 Aleix Espargaro Aprilia +0.704 11 Brad Binder KTM +0.967 12 Augusto Fernandez KTM +1.022

La griglia di partenza della Sprint e del GP del Qatar

1a Fila 1. Marini Ducati 2. Di Giannantonio Ducati 3. A. Marquez 2a Fila 4. Bagnaia Ducati Ducati 5. Martin Ducati 6. Zarco 3a Fila 7. M. Marquez Ducati Honda 8. Viñales Aprilia 9. R. Fernandez 4a Fila 10. A. Espargaro Aprilia Aprilia 11. Binder KTM 12. A. Fernandez 5a Fila 13. Bezzecchi KTM Ducati 14. Quartararo Yamaha 15. Bastianini 6a Fila 16. Miller Ducati KTM 17. Oliveira Aprilia 18. Morbidelli 7a Fila 19. P. Espargaro Yamaha KTM 20. Mir Honda 21. Lecuona 8a Fila 22. Nakagami Honda Honda

