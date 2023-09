MotoGP Misano, libere: allarme Bagnaia, ha dolore ed è solo 20°. Pirro si prende la scena con 4 Ducati davanti a tutti

Ultimo aggiornamento 08-09-2023 12:54

Si sapeva, forse l’aveva messo in preventivo. Non è un week end come tutti gli altri e non poteva essere altrimenti per Francesco Bagnaia. Che ha iniziato col freno a mano tirato le prove libere del GP di Misano. Pecco miracolato e in pista a soli 5 giorni dal terribile incidente di Barcellona, si è piazzato solo 20° nella fp1 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Consola però il distacco del campione del monde leader mondiale: poco meno di 7 decimi. A prendersi la scena però sempre la Ducati e quel Michele Pirro che corre con una wild card col team test Aruba ma di fatti prende il posto di Bastianini nello schieramento. Dominio di Borgo Panigale si diceva con 4 moto nei primi 4 posti e Luca Marini 2° e Marco Bezzecchi 4°.