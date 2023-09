Ultimo aggiornamento 02-09-2023 09:25

Qualifiche Gp Catalunya, MotoGP 2023

Circuito di Barcellona – Montmelò, 2 settembre 2023. Il Motomondiale sbarca nuovamente in Spagna per il Gran Premio di Catalunya undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Dopo la doppietta in Austria (Sprint Race più gara) Francesco Bagnaia è a caccia di un altro week end di successo per blindare il titolo ma dovrà fare i conti con i suoi connazionali a cominciare da Bezzecchi, fresco di rinnovo, Marini e compagnia. Ma soprattutto i tanti padroni di casa come il duo Aprilia che ha ottenuto il miglior tempo ieri in free practice con Aleix Espargarò e Maverick Vinales.

Segui dalle 10.50 le qualifiche live da Barcellona