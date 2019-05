LIVE VERONA - PERUGIA 0-0 PLAYOFF SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti al live di Verona-Perugia!

Al "Bentegodi" si gioca la seconda sfida preliminare dei playoff di Serie B dopo il successo del Cittadella sullo Spezia

In palio per la vincente c'è un posto in semifinale contro il Pescara

La qualificazione ai playoff è stata avventurosa per entrambe le formazioni

L'Hellas ha centrato il pass in extremis grazie alla vittoria sul Foggia nella seconda gara della gestione Aglietti

Il Perugia ha addirittura dovuto aspettare la retrocessione del Palermo che ha fatto scalare gli umbri dal nono all'ottavo posto, l'ultimo utile

Squadre in campo, tutto pronto per il via!

1' INIZIA LA PARTITA!

4' Gran pressing da ambo i fronti. Subito pochi tatticismi

7' Tutti a disposizione di Aglietti in casa Verona a parte lo squalificato Almici. Solo panchina per Pazzini

9' Erroraccio di Dawidowicz che sbaglia la misura del retropassaggio per Silvestri: Sadiq in agguato, il Verona si salva in angolo

11' AMMONIZIONE! Fallo tattico su Gustafson: giallo per Dragomir

14' La pioggia sta iniziando ad appesantire il manto del "Bentegodi", ma i giocatori non si risparmiano

17' AMMONIZIONE! Primo cartellino anche per il Verona: duro intervento di Faraoni su Sadiq

21' Aumenta la pressione del Verona, il Perugia è costretto a difendersi. Gran tifo dei sostenitori dell'Hellas

25' Il Verona staziona nella metà campo del Perugia, cui sembra stare bene una gara di contenimento per puntare sulle ripartenze

28' AMMONIZIONE! Giallo anche per Empereur, troppo deciso su Verre

31' KOUAN! Ecco le ripartenze del Perugia, in porta in due passaggi: gran tiro dell'ivoriano, a lato di pochissimo