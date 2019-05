LIVE CITTADELLA - VERONA 1-0 PLAYOFF SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Piercesare Tombolato Giovedì 30 Maggio 2019 ore 21:00

Benvenuti al live di Cittadella-Verona, andata della finale playoff di serie B 1' PARTITI 2' Adorni vince il duello con Henderson, sventata l'azione del Verona 4' RIZZO! Conclusione sull'esterno della rete 6' GOL DEL CITTADELLA! DIAW! 7' Sugli sviluppi di un corner Rizzo smarca in area Diaw, che porta avanti i padroni di casa! 9' MONCINI! Silvestri devia in angolo 10' RIZZO! Tiro-cross fuori di un soffio! Ancora Cittadella vicino al gol 12' PALO DI LARIBI! Bordata da oltre venti metri, fortunato questa volta il Cittadella 14' Moncini, colpo di testa sopra la traversa. I ritmi si mantengono alti 17' Grande pressing del Cittadella, il Verona non riesce a sviluppare la sua manovra 20' Cross di Laribi allontanato dalla difesa del Cittadella 22' Sbaglia il traversone Siega, riparte il Verona 24' Faraoni cerca le punte in area, Frare è attento 27' Provvidenziale Parodi in chiusura su Henderson, palla in corner 29' Paleari in uscita sventa l'azione di Vitale, Verona pericoloso 30' DI CARMINE! Parodi salva sulla linea ma il gioco era fermo per precedente posizione irregolare di Laribi 32' Punizione da posizione interessante per il Cittadella 34' SCHENETTI! Tiro di controbalzo impreciso, palla a lato 36' Corner per il Verona, che prova ad alzare il baricentro 40' Ritmi più bassi, il Cittadella cerca di gestire 43' Finisce fuori il cross di Vitale 45' E' FINITO IL PRIMO TEMPO

Verona - Cittadella è valevole per la finale di Playoff di Serie B.

La partita è in programma il giorno 30 Maggio 2019 ore 21:00 allo stadio Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella.

Il Verona ha vinto in semifinale contro il Pescara imponendosi 1-0 in trasferta grazie alla rete di Di Carmine, mentre il Cittadella ha avuto la meglio sul Benevento vincendo in trasferta 3-0 dopo aver perso in casa 2-1.

