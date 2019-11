PREPARTITA

Bosnia Erzegovina - Italia è valevole per la nona giornata delle qualificazioni per gli Europei 2020.

La partita è in programma il giorno 15 novembre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.

L'Italia di Mancini, a punteggio pieno nel girone J dopo 8 partite, 24 punti, già qualificata per Euro 2020, cerca di proseguire il suo cammino contro la Bosnia di Pjanic. L'italia giocherà con la nuova maglia da trasferta, firmata Puma, presentata qualche giorna fa.

Dove vedere Bosnia Erzegovina - Italia valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 2020, in diretta tv e streaming

Bosnia Erzegovina - Italia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 novembre ed in diretta esclusiva su Rai 1 ed in streaming su RaiPlay.