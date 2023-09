Turchia-Italia U21 diretta live qualificazioni Europei: la sblocca Miretti, capolavoro di Esposito

Ultimo aggiornamento 12-09-2023 20:14

Qualificazioni Europei U21

Sakarya Atatürk Stadi (Adapazari) Ore 18.30 Turchia Italia 0 1 Marcatori: 48′ pt Miretti Arbitro: Pierre Gaillouste (Fra)

Turchia-Italia Under 21: gara valevole per le qualificazioni a Euro 2025, in programma in Slovacchia. Si gioca alSakarya Atatürk Stadi, nella città di Adapazari: fischio di inizio alle 18.30.

Seconda gara per entrambe, schierate nel gruppo A: Azzurrini con un punto in classifica dopo lo scialbo pareggio esterno senza reti contro la Lettonia, Turchia ferma a zero per la sconfitta in Irlanda per 3-2.