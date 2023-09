Italia U21, Nunziata per il riscatto: "Ecco come va affrontata la Turchia"

Dopo il pareggio con la Lettonia, gli Azzurrini sono chiamati a vincere in Turchia per rilanciarsi nella corsa a Euro 2025. Nunziata: "Dobbiamo fare risultato a tutti i costi".

11-09-2023 13:35

Dopo l’esordio tutt’altro che memorabile sulla panchina dell’Italia Under 21 con il pareggio a reti bianche contro la Lettonia, il ct Carmine Nunziata è pronto ad affrontare la Turchia (martedì 12 settembre, ore 18:30) nel secondo match degli Azzurrini per le qualificazioni a Euro 2025. “Quella di domani è una partita importante: siamo stati troppo lenti con la Lettonia, dovremo essere più reattivi”, avvisa l’ex ct dell’Under 20.

Nunziata sottolinea l’importanza della sfida con la Turchia

Il passo falso con la Lettonia obbliga gli Azzurrini a un risultato positivo a Kocaeli, altrimenti la strada verso Euro 2025 sarà tutta in salita. Nunziata è ben conscio di quanto sia delicata questa sfida: “Sappiamo che è una partita importante e che dobbiamo provare a fare risultato a tutti i costi – ha spiegato il ct nella consueta conferenza stampa della vigilia -. Da parte del gruppo ho visto grande disponibilità in questi giorni. I ragazzi si allenano bene e vogliono fare una grande partita”.

Italia U21 in Turchia: le insidie della trasferta secondo Nunziata

La sconfitta per 3-2 della Turchia sul campo dei pari età dell’Irlanda non inganni: i ragazzi di Levent Surme hanno qualità e talento. “Sì, è una squadra forte, soprattutto lì davanti. Dietro, però, concedono qualcosa agli avversari – dichiara il ct dell’Italia Under 21 -. Contro la Lettonia siamo stati troppo lenti: bisogna pensare prima, dovremo essere più reattivi e alzare l’intensità, perché la Turchia è una squadra che ti viene addosso”. Ritmo e qualità, questo il mix perfetto – secondo Nunziata – per mandare al tappeto la selezione in cui milita lo juventino classe 2005 Kenan Yildiz.

Azzurrini a caccia della prima vittoria: toccherà a Baldanzi

Nunziata tranquillizza tutti, e in particolare i tifosi dell’Empoli, sulle condizioni di Tommaso Baldanzi, che aveva saltato la sfida con la Lettonia per un problema muscolare. “Domani sarà in campo: è un calciatore di grande qualità, salta l’uomo e interpreta nel modo migliore il suo ruolo”. Recuperato anche Turicchia, per cui il ct avrà tutti i convocati a sua disposizione. Gruppo al completo per puntare all’intera posta in palio e rimettersi subito in carreggiata nel girone A dopo l’esordio deludente con la Lettonia. “Abbiamo capito i nostri errori: qualcuno di questi non lo commetteremo più” conclude Nunziata, che spera di bissare con l’U21 lo splendido cammino avuto al timone dell’Under 20, finalista nel recente Mondiale di categoria in Argentina.