Pagelle Lettonia-Italia U21 0-0: Casadei non brilla, delude Oristanio, si salva Ruggeri

Top e flop della partita Lituania-Italia Under 21, valevole per la qualificazione agli europei under 21: male l'attacco dell'Italia, Miretti anonimo

08-09-2023 18:16

L’Italia Under 21 pareggia 0-0 fuori casa contro la Lituania Under 21 nelle qualificazioni europee. Non è l’esordio sperato da Nunziata che vede la sua squadra giocare senza idee e senza riuscire a battere un’avversaria assolutamente alla portata. Le pagelle e i top e flop degli azzurrini.

Lettonia-Italia U21: la chiave della partita

Chi l’avrebbe detto che in Italia mancano gli attaccanti di tutte le età? Eppure è così: mancano in Nazionale maggiore e negli under. A pensare che la coppia di attaccanti Nasti-Oristanio è stata bocciata dopo soli 53 minuti c’è solo da rabbrividire. Nunziata schiera il 4-3-1-2 contro il 4-2-3-1 della Lituania, tutta difesa e catenaccio ad oltranza. Gli azzurri non brillano nella precisione nei passaggi e nelle occasioni gol. La costruzione del gioco degli azzurrini resta lenta e poco avvincente con errori dei singoli e di reparto. Si può fare molto di più.

Le pagelle dell’Italia U21

Desplanches 6. Nelle uscite è abile, guida bene da dietro la linea difensiva chiamando i compagni. Puliti i suoi interventi, non brillanti le parate dove poteva far meglio nel bloccare i tiri dalla distanza.

Zanotti 6. Meglio le sue rimesse laterali che i cross che prova, spesso imprecisi. Sulla destra fa il suo dovere cercando di alzarsi quanto più possibile per fare densità in avanti e mettere pressione agli avversari.

Ghilardi 5.5. Qualche errore di imprecisione, per il resto cerca di tenere alta la concentrazione. E' poco cattivo e vince pochi duelli aerei.

Pirola 6. Convince e dà tanta sicurezza al reparto, è il perno della difesa da cui parte il gioco. Richiama i compagni e guida perfettamente la linea. Non va oltre la sufficienza perchè la Lituania è stata totalmente assente in avanti senza creare pericoli alla difesa italiana. Da capitano non raggiunge l'esordio che sperava.

Ruggeri 6.5. Se non ci fossero i suoi cross dalla sinistra, gli azzurrini proprio non saprebbero come provare a segnare. E' l'uomo in più della difesa che porta alta la linea e va ad aggiungersi in avanti. Salta l'uomo con facilità e appena può non ci pensa due volte nel fornire palle gol agli attaccanti, senza esagerare nei dribbling.

Bove 5.5. Nella Roma prende sempre più spazio ma al suo fianco ci sono i big che coprono le sue defaillances. In nazionale il discorso è diverso perchè è lui che deve portare avanti il gruppo e dare un apporto in più a centrocampo. Delude senza spiccare, sembra un pesce fuor d'acqua che non fa la differenza.

Prati 5.5. Poco preciso nei tiri, butta a volte via palloni che avrebbe potuto tranquillamente giocare.

Casadei 6. Lento e poco preciso in fase realizzativa. Prova ad arrivare al gol di più rispetto gli altri centrocampisti ma con scarsi risultati. Conquista comunque la sufficienza perchè nel complesso la prestazione è stata convincente nei ritmi e tempi di gioco. Poteva senza dubbio fare di più ma non era nella giornata adatta per brillare.

Miretti 5.5. Una prestazione non sufficiente per un giocatore già abituato a giocare ad alti livelli e con tanta esperienza in più rispetto gli altri. Non può bastare una sola occasione nel primo tempo: delude nella prima frazione di gara e non entra con la giusta attenzone in campo nella seconda metà di gara. Fuori dopo 60 minuti. Ndour (5.5 dal 60′)

Oristanio 5. Delusione totale, i centrocampisti dietro di lui sono addirittura più pericolosi in avanti. Non prova mai il tiro e sembra avere timore di attaccare la porta. Non sbaglia occasioni gol perchè non ne crea e non ne riceve: assente dal gioco. Colombo (5.5 dal 53′). Gioca molto meglio rispetto Oristanio e fa di tutto per avvicinarsi al gol ma sbaglia due buone occasioni.

Nasti 5.5. Qualche progressione in avanti la prova pure sfruttando la sua velocità ma resta poco pericoloso per tutta la prima frazione di gioco. Al 53′ viene sostituito assieme al suo compagno di reparto. Esposito (5.5 dal 53′)

Italia U21, cosa va

Il centrocampo azzurro resta fortissimo con Bove, Prati e Casadei, nonostante l’assenza di Baldanzi. Gli azzurrini sono abili a tenere vivo il gioco e a recuperare subito palla anche se sul piano del ritmo si poteva fare meglio già dal primo tempo. Negli spazi brevi e negli uno-due c’è intesa nel gruppo. Annunziata è abile a far sfruttare le fasce ai suoi uomini da cui provengono molte occasioni.

Italia U21, cosa non va

Il problema è lo stesso dell’Italia maggiore: manca un vero centravanti. Senza Baldanzi è Miretti a fare da trequartista. Gli azzurri di Nunziata deludono nel primo tempo in avanti con poche occasioni gol e nella mancanza di precisione. Casadei è tra i perni del centrocampo azzurro, spesso è abituato ad inserirsi in area di rigore a supporto degli attaccanti ma con risultati non ottimali. I due terzini Zanotti e Ruggeri restano troppo bassi, non fornendo il giusto supporto in avanti.

Lettonia U21 – Italia U21: i top e flop della gara

Benino Casadei , bene Ruggeri, gli uomini in più da cui ripartire. Bene anche Pirola da capitano. Deludono gli attaccanti Nasti e Oristanio al di sotto della sufficienza.