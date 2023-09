Ultimo aggiornamento 08-09-2023 16:03

Qualificazioni Europei U21

inizio ore 16 Lettonia Italia – – Marcatori: Stadio: Jūrmalas pilsētas stadions “Sloka”

Lettonia-Italia, partita valida per il primo turno di qualificazione agli Europei 2025 in Slovacchia, è in programma alle ore 16 allo stadio Slokas di Jurmala. Sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.