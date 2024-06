Euro2024, Spagna-Italia: i numeri, le ultime, la mossa di Spalletti, orari dei collegamenti tv

Le possibili scelte di Luciano Spalletti in vista dell'importante match contro le Furie Rosse: dove seguire in tv l'avvicinamento alla gara

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Inizia il conto alla rovescia per la seconda giornata del girone B degli Europei 2024. L’Italia, dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro l’Albania per 2-1, si appresta ad affrontare la Spagna di Luis De La Fuente. Anche le Furie Rosse hanno avuto un ottimo inizio, convincendo con un netto 3-0 inflitto alla Croazia di Modric a Berlino.

La sfida tra la Roja e gli azzurri si preannuncia già decisiva per la qualificazione matematica agli ottavi di finale. In virtù del regolamento che prevede l’accesso alla fase successiva anche per le quattro migliori terze classificate e non solo per le prime due di ogni girone, un pareggio potrebbe essere sufficiente per entrambe le squadre per garantirsi il passaggio del turno.

Spagna-Italia: quando, dove si gioca e dove sarà possibile vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Spagna e Italia, valida per la seconda giornata del girone B di Euro 2024, andrà in scena domani, giovedì 20 giugno alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, con calcio d’inizio alle 21. La sfida potrà essere seguita in diretta tv e in maniera gratuita sia su Rai 1, sia su Sky Sport. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche in streaming sull’app di RaiPlay, Sky Go e NOW. Collegamenti pre-partita su Sky dalle 19.30 e interviste post-gara anche su Rai1 dopo la gara e nel corso di “Notti europee”.

Spagna-Italia, le possibili scelte di Spalletti e De La Fuente

Nella giornata di ieri, martedì 18 giugno, l’Italia ha svolto l’allenamento a porte chiuse sul campo dell’Hemberg-Stadion di Iserlohn. In vista della sfida contro la Spagna, il ct Luciano Spalletti ha provato lo stesso undici schierato contro l’Albania di Sylvinho, confermando la difesa a quattro. Ma potrebbe esserci una novità: data la particolare configurazione degli avversari spagnoli, non è da escludere l’opzione di vedere Cristante in campo dal primo minuto al posto di uno tra Frattesi o Pellegrini.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct.: Spalletti.

Anche dall’altra parte, Luis De La Fuente dovrebbe confermare l’undici che ha trionfato contro la Croazia, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Inoltre, il ct delle Furie Rosse, ha recuperato Laporte, Rodri e Morata, tutti ristabiliti dagli acciacchi fisici.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Ct.: De La Fuente.

I precedenti agli Europei

Spagna e Italia si apprestano a incrociarsi per l’ottava volta nella storia degli Europei. I primi due incontri risalgono al 1980 e al 1988, terminati rispettivamente 0-0 e 1-0 a favore degli Azzurri. Da allora, le due nazionali non si sono più incontrate nella competizione continentale fino al 2008. Da quell’anno, iberici e italiani si sono affrontati cinque volte nelle ultime edizioni. Proprio nel 2008, nei quarti di finale, la Spagna ebbe la meglio ai rigori dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari.

Quattro anni dopo, nel 2012, le squadre si sono sfidate due volte: nella fase a gironi, dove la partita finì 1-1, e in finale, dove gli spagnoli travolsero l’Italia con un netto 4-0. Tuttavia, nel 2016, gli azzurri di Antonio Conte si presero la loro rivincita, imponendosi agli ottavi di finale grazie alle reti di Chiellini e Pellè. L’ultimo incontro risale all’Europeo del 2021, dove la selezione tricolore eliminò le Furie Rosse in semifinale ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Il bilancio complessivo vede l’Italia in leggero vantaggio con 3 vittorie, contro le 2 della Spagna e 2 pareggi.