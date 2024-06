Euro2024: è Slavko Vincic l'arbitro di Italia-Spagna, lo sloveno amico di Ceferin che fu arrestato per sbaglio

Un anno fa lo sloveno Vincic, reduce dalla finale di Champions tra Real e Borussia, arbitrò la semifinale di Nations League che gli azzurri persero proprio contro la Spagna

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Toccherà ancora a Slavko Vincic dirigere Italia-Spagna, match valevole per la seconda giornata del Gruppo B di Euro2024 e decisivo in chiave qualificazione. L’arbitro sloveno, che voci di corridoio indicano come grande amico del presidente Uefa Aleksander Čeferin, aveva già diretto una partita tra gli azzurri e le Furie Rosse in occasione della semifinale di Nations League dello scorso anno.

Italia-Spagna, chi è Vincic e la squadra arbitrale

Classe 1979 di Maribor, sarà Slavko Vincic ad arbitrare il big match tra Italia e Spagna, che si contendono la vetta del Gruppo B dopo aver vinto all’esordio rispettivamente contro Albania e Croazia. Andiamo ora a presentare la sua squadra: gli assistenti saranno gli sloveni Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, al Var Nejc Kajtazovic, mentre sono polacchi i due assistenti al Var Bartosz Frankowski e Tomasz Kwiatkowski. Completa il team il quarto uomo: il francese Clément Turpin.

Vincic, arbitro portafortuna degli azzurri a Euro202o

Prima della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna andata in scena nel giugno 2023, gli azzurri avevano già incrociato Slavko Vincic durante il cammino trionfale agli Europei del 2021. Lo sloveno, infatti, arbitrò i quarti di finale contro il Belgio, quando la Nazionale allora allenata da Roberto Mancini s’impose 2-1 grazie ai gol di Barella e Insigne, frutto di una delle più belle prove della storia recente dell’Italia. Il resto è storia: gli azzurri eliminarono la Spagna in semifinale per poi mandare al tappeto l’Inghilterra ai rigori nel mitico stadio di Wembley.

Dalla Nations League all’Europeo passando per la Champions

Come accennato, esattamente un anno fa Vincic diresse Italia-Spagna, semifinale di Nations League. In quella circostanza a prevalere fu la Roja che ebbe la meglio (2-1) con il gol in zona di Cesarini di Joselu. Vincic assegnò un rigore agli azzurri poi realizzato da Immobile e annullò una rete a Frattesi per fuorigioco. Internazionale dal 2010 e considerato uno degli arbitri più solidi ha recentemente arbitrato la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, vinta dai blancos di Carlo Ancelotti.

La curiosità: quando fu arrestato per sbaglio

Il 28 maggio 2020 si ritrovò coinvolto in una vicenda di sesso droga e armi. La sua unica ‘colpa’ fu quella di essere – è proprio il caso di dirlo – nel posto sbagliato al momento sbagliato. Già, Vincic accettò un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando all’improvviso la polizia fece irruzione e arrestò circa 30 persone, tra cui proprio l’arbitro sloveno. Fu poi subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti.